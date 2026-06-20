Inicio Ovación Mundial Países Bajos
Mundial 2026

Países Bajos le asestó una tremenda goleada a Suecia y manda en el Grupo F del Mundial 2026

Países Bajos goleó a Suecia este sábado en el Houston Stadium, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Brian Brobbey es saludado por sus compañeros. El delantero marcó un doblete para Países Bajos.

Brian Brobbey es saludado por sus compañeros. El delantero marcó un doblete para Países Bajos.

Países Bajos goleó a Suecia por 5 a 1 este sábado en el majestuoso Houston Stadium, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026.

Los goles del equipo dirigido por Ronald Koeman fueron anotados por Brian Brobbey, quien marcó a los 5 y a los 17 minutos. Ya en el complemento los 2' y los 9' Cody Gakpo aumentó la cuenta para los naranjas y a los 14' el ingresado Anthony Elanga descontó para los suecos, pero a los 44' el ingresado Crysencio Summerville estableció el 5-1 definitivo.

Brobbey fue uno de los h&eacute;roes del triunfazo de Pa&iacute;ses Bajos.

Brobbey fue uno de los héroes del triunfazo de Países Bajos.

Con este resultado, los holandeses lideran el Grupo F con 4 unidades, después se ubica Suecia con 3, Japón tiene 1 y cierra Túnez sin puntos.

Túnez se medirán este domingo a la 1 de la madrugada y cerrarán la fecha.

Lo que viene para Países Bajos y Suecia

Tras jugar con los suecos, Países Bajos se medirá con Túnez el jueves 25 de junio a las 20 de Argentina. Ese mismo día y horario jugarán Japón y Suecia.

Nota en elaboración.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas