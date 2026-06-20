Países Bajos le asestó una tremenda goleada a Suecia y manda en el Grupo F del Mundial 2026

Los goles del equipo dirigido por Ronald Koeman fueron anotados por Brian Brobbey, quien marcó a los 5 y a los 17 minutos. Ya en el complemento los 2' y los 9' Cody Gakpo aumentó la cuenta para los naranjas y a los 14' el ingresado Anthony Elanga descontó para los suecos, pero a los 44' el ingresado Crysencio Summerville estableció el 5-1 definitivo.

Brobbey fue uno de los héroes del triunfazo de Países Bajos.

Con este resultado, los holandeses lideran el Grupo F con 4 unidades, después se ubica Suecia con 3, Japón tiene 1 y cierra Túnez sin puntos.