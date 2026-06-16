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"No le veo más sentido al fútbol": histórico jugador anuncia su retiro en pleno Mundial 2026

El anuncio del futbolista en pleno Mundial 2026 ha sorprendido a más de un hincha. El récord que puede romper en esta Copa del Mundo

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La decisión sorprendió a más de un aficionado. 

La decisión sorprendió a más de un aficionado. 

En una de las declaraciones más conmovedoras de los últimos años, un histórico jugador de la Selección de México ha sacudido las redes sociales al anunciar su retiro definitivo una vez que concluya la participación del combinado azteca en el Mundial 2026.

Se trata de Guillermo Memo Ochoa, el eterno arquero de la portería mexicana, quien abrió su corazón en la serie documental de la FIFA "Letters That Unite". El guardameta no pudo contener las lágrimas tras leer una emotiva carta de su hija Luciana y lanzó la frase con la que anuncia su retiro y da la vuelta al mundo.

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Guillermo Ochoa anunci&oacute; su retiro del f&uacute;tbol post Mundial.&nbsp;

Guillermo Ochoa anunció su retiro del fútbol post Mundial.

Guillermo Memo Ochoa anuncia su retiro del fútbol post Mundial 2026

"Ahora que termine la Selección Mexicana, no le veo más sentido al fútbol. He disfrutado cada momento", dijo Ochoa en la mencionada entrevista.

El arquero surgido de las Águilas del América dejó en claro que la motivación para seguir compitiendo a nivel de clubes se ha esfumado, y que su carrera solo se mantenía firme con el objetivo de defender la camiseta de la Selección de México en el Mundial 2026.

La decisión llega en un momento cumbre. Al sumar minutos en esta edición del torneo, Ochoa se convertirá en uno de los poquísimos futbolistas en la historia en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo, alcanzando un lugar donde solo se ubican estrellas como Messi y Cristiano Ronaldo.

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Ochoa puede romper un r&eacute;cord mundialista.&nbsp;

Ochoa puede romper un récord mundialista.

Así las cosas, cada partido restante en este Mundial 2026 ya no solo es la búsqueda de la gloria para los fanáticos de la Selección de México, sino el último adiós a uno de los más grandes ídolos en la historia de su fútbol.

Los jugadores que jugarán su último Mundial en 2026

Más allá del retiro de Ochoa, el Mundial 2026 puede ser la última competencia mundialista de algunas leyendas como:

  • Lionel Messi (Argentina) - Defendiendo la corona en su sexta Copa del Mundo.

  • Cristiano Ronaldo (Portugal) - Despedida de la máxima cita a sus 41 años.

  • Luka Modric (Croacia) - El eterno cerebro balcánico jugará su último torneo con 40 años.

  • Neymar Jr. (Brasil) - Última oportunidad de liderar a la 'Verdeamarela' a la gloria.

  • Kevin De Bruyne (Bélgica) - El director de la última gran generación belga.

  • Manuel Neuer (Alemania) - El guardameta campeón de 2014 tendrá su última función.

  • Otros que se despiden: Mohamed Salah, Robert Lewandowski, James Rodríguez y Son Heung-min.

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