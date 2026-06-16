"No le veo más sentido al fútbol": histórico jugador anuncia su retiro en pleno Mundial 2026

El arquero surgido de las Águilas del América dejó en claro que la motivación para seguir compitiendo a nivel de clubes se ha esfumado, y que su carrera solo se mantenía firme con el objetivo de defender la camiseta de la Selección de México en el Mundial 2026.
La decisión llega en un momento cumbre. Al sumar minutos en esta edición del torneo, Ochoa se convertirá en uno de los poquísimos futbolistas en la historia en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo, alcanzando un lugar donde solo se ubican estrellas como Messi y Cristiano Ronaldo.
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Ochoa puede romper un récord mundialista.
Así las cosas, cada partido restante en este Mundial 2026 ya no solo es la búsqueda de la gloria para los fanáticos de la Selección de México, sino el último adiós a uno de los más grandes ídolos en la historia de su fútbol.
Los jugadores que jugarán su último Mundial en 2026
Más allá del retiro de Ochoa, el Mundial 2026 puede ser la última competencia mundialista de algunas leyendas como:
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Lionel Messi (Argentina) - Defendiendo la corona en su sexta Copa del Mundo.
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Cristiano Ronaldo (Portugal) - Despedida de la máxima cita a sus 41 años.
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Luka Modric (Croacia) - El eterno cerebro balcánico jugará su último torneo con 40 años.
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Neymar Jr. (Brasil) - Última oportunidad de liderar a la 'Verdeamarela' a la gloria.
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Kevin De Bruyne (Bélgica) - El director de la última gran generación belga.
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Manuel Neuer (Alemania) - El guardameta campeón de 2014 tendrá su última función.
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Otros que se despiden: Mohamed Salah, Robert Lewandowski, James Rodríguez y Son Heung-min.