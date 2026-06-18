Ni Kempes ni Poy: el hito inédito que logró Rosario Central gracias a Colombia

De acuerdo con el desarrollo del partido, Campaz fue parte del banco de suplentes y aprovechó sus minutos en cancha para dejar una imagen fuerte. El jugador de Rosario Central entró al campo, se convirtió en el jugador más desequilibrante y terminó anotando el tanto definitivo que garantizó el triunfo de su seleccionado.

La cuenta oficial del Canalla manifestó su apoyo al jugador realizando dos publicaciones: en la primera anunció que el delantero había debutado en el Mundial y en la segunda celebraron la conquista que los hinchas se encargaron de hacer énfasis en el carácter histórico.

Embed ¡SIUUUUUU, BICHO!



Debut soñado para nuestro jugador en el Mundial: ingresó y, en apenas 25 minutos en cancha, marcó sobre el final para sellar la victoria de Colombia por 3-1 ante Uzbekistán pic.twitter.com/JQ9oGq7gaS — Rosario Central (@RosarioCentral) June 18, 2026

La ruptura de una racha histórica para Rosario Central y los antecedentes de 1974

El logro obtenido por Jaminton Campaz rompe una barrera estadística que Rosario Central mantenía en la competencia desde sus orígenes. Hasta la disputa de este Mundial en 2026, el club de Arroyito había tenido diversos futbolistas convocados mientras pertenecían a las filas de la institución, pero ninguno de ellos había conseguido marcar un gol en el torneo.

Jaminton Campaz - Colombia Lo grita Jaminton Campaz y lo celebra todo Rosario Central.

El antecedente más fuerte para la entidad rosarina se registraba en el Mundial de Alemania 1974, cita a la cual Mario Alberto Kempes y Aldo Pedro Poy asistieron citados por la Selección argentina revistiendo la condición de jugadores de Rosario Central. En dicha competencia, Kempes llegó a disputar seis partidos pero no pudo marcar goles, en tanto que Poy integró el plantel pero no llegó a sumar minutos en cancha.

Medio siglo después, Campaz modificó ese registro histórico y posicionó al Canalla en un lugar inédito al registrar un futbolista propio anotando en un Mundial. Este acontecimiento funciona también como un guiño a la historia internacional de un club que aportó figuras al fútbol argentino y que tuvo en Kempes a uno de sus símbolos más poderosos antes de su consagración mundialista en 1978.