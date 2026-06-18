Ni Kempes ni Poy: el hito inédito que logró Rosario Central gracias a Colombia

Jaminton Campaz se convirtió en el primer futbolista de Rosario Central en marcar un gol en toda la historia de la Copa del Mundo, al anotar para Colombia en el triunfo por 3 a 1 ante Uzbekistán durante la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.
El triunfo de Colombia por 3 a 1 frente a Uzbekistán sirvió para que Rosario Central pueda romper una racha negativa histórica
Jaminton Campaz se convirtió en el primer futbolista de Rosario Central en marcar un gol en toda la historia de la Copa del Mundo, al anotar para Colombia en el triunfo por 3 a 1 ante Uzbekistán durante la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.
El delantero del Canalla ingresó desde el banco de suplentes a los 72 minutos y fue el encargado de sellar la victoria del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en el tiempo de descuento. Este tanto representó un momento especial para los Cafeteros y fijó una marca inédita para el club rosarino en el máximo torneo de selecciones del planeta.
La anotación de Campaz tuvo un valor deportivo directo para la selección de Colombia, que de este modo comenzó el certamen sumando tres puntos en la tabla de posiciones. El equipo sudamericano comparte el Grupo K del torneo con Uzbekistán y con los seleccionados de Portugal y la República Democrática del Congo.
De acuerdo con el desarrollo del partido, Campaz fue parte del banco de suplentes y aprovechó sus minutos en cancha para dejar una imagen fuerte. El jugador de Rosario Central entró al campo, se convirtió en el jugador más desequilibrante y terminó anotando el tanto definitivo que garantizó el triunfo de su seleccionado.
La cuenta oficial del Canalla manifestó su apoyo al jugador realizando dos publicaciones: en la primera anunció que el delantero había debutado en el Mundial y en la segunda celebraron la conquista que los hinchas se encargaron de hacer énfasis en el carácter histórico.
El logro obtenido por Jaminton Campaz rompe una barrera estadística que Rosario Central mantenía en la competencia desde sus orígenes. Hasta la disputa de este Mundial en 2026, el club de Arroyito había tenido diversos futbolistas convocados mientras pertenecían a las filas de la institución, pero ninguno de ellos había conseguido marcar un gol en el torneo.
El antecedente más fuerte para la entidad rosarina se registraba en el Mundial de Alemania 1974, cita a la cual Mario Alberto Kempes y Aldo Pedro Poy asistieron citados por la Selección argentina revistiendo la condición de jugadores de Rosario Central. En dicha competencia, Kempes llegó a disputar seis partidos pero no pudo marcar goles, en tanto que Poy integró el plantel pero no llegó a sumar minutos en cancha.
Medio siglo después, Campaz modificó ese registro histórico y posicionó al Canalla en un lugar inédito al registrar un futbolista propio anotando en un Mundial. Este acontecimiento funciona también como un guiño a la historia internacional de un club que aportó figuras al fútbol argentino y que tuvo en Kempes a uno de sus símbolos más poderosos antes de su consagración mundialista en 1978.