Mundial 2026: el jugador que tiene en vilo a Estados Unidos en la previa del debut ante Paraguay

Hasta el momento, Estados Unidos había analizado el posible escenario sin la presencia del atacante, lo que habría reducido significativamente el poder ofensivo del conjunto sudamericano.

No obstante, la recuperación de Enciso obliga a Pochettino y compañía a cambiar los planes defensivos para consolidar un buen debut en el Mundial 2026.

enciso Julio Enciso se recupera y podría estar ante Estados Unidos.

A pocos días del inicio del partido, el escenario sigue abierto. Paraguay evaluará su evolución hasta último momento, mientras que Estados Unidos ajusta detalles tácticos para un estreno que podría volverse más complejo de lo previsto en el Mundial 2026.

El fixture de Estados Unidos en el Mundial 2026

Los aficionados de Estados Unidos que quieran seguir a su selección durante el Mundial 2026, tienen que saber que los horarios de la fase de grupos serán los siguientes: