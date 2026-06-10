Mundial 2026: el jugador que tiene en vilo a Estados Unidos en la previa del debut ante Paraguay

El atacante paraguayo, conocido por su desequilibrio y capacidad para romper defensas cerradas, venía siendo duda tras sufrir una molestia muscular en un amistoso reciente. Sin embargo, siendo esta una noticia que preocupa a Estados Unidos, la evolución en los últimos días ha sido favorable.
Pochettino
La Selección de Estados Unidos esperará a último momento para definir su planteo.
Julio Enciso se recupera y preocupa a Estados Unidos antes del debut
En el entorno del USMNT (Estados Unidos), dirigido por Mauricio Pochettino, esta situación es seguida con atención. El posible regreso de Enciso cambia por completo el panorama del partido inaugural, ya que Paraguay podría recuperar a su principal generador de juego.