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Mundial 2026: el jugador que tiene en vilo a Estados Unidos en la previa del debut ante Paraguay

A días del debut frente a Paraguay en el Mundial 2026, Estados Unidos se encuentra en vilo por una situación particular

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Mauricio Pochettino espera con ansias el debut ante Paraguay. 

Mauricio Pochettino espera con ansias el debut ante Paraguay. 

La Selección de Estados Unidos llega a la recta final de su preparación para el Mundial 2026 con atención especial puesta en el estado físico de uno de los jugadores que puede marcar diferencias en su grupo: Julio Enciso, figura de la Selección de Paraguay.

El atacante paraguayo, conocido por su desequilibrio y capacidad para romper defensas cerradas, venía siendo duda tras sufrir una molestia muscular en un amistoso reciente. Sin embargo, siendo esta una noticia que preocupa a Estados Unidos, la evolución en los últimos días ha sido favorable.

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La Selecci&oacute;n de Estados Unidos esperar&aacute; a &uacute;ltimo momento para definir su planteo.&nbsp;

La Selección de Estados Unidos esperará a último momento para definir su planteo.

Julio Enciso se recupera y preocupa a Estados Unidos antes del debut

En el entorno del USMNT (Estados Unidos), dirigido por Mauricio Pochettino, esta situación es seguida con atención. El posible regreso de Enciso cambia por completo el panorama del partido inaugural, ya que Paraguay podría recuperar a su principal generador de juego.

Hasta el momento, Estados Unidos había analizado el posible escenario sin la presencia del atacante, lo que habría reducido significativamente el poder ofensivo del conjunto sudamericano.

No obstante, la recuperación de Enciso obliga a Pochettino y compañía a cambiar los planes defensivos para consolidar un buen debut en el Mundial 2026.

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Julio Enciso se recupera y podr&iacute;a estar ante Estados Unidos.&nbsp;

Julio Enciso se recupera y podría estar ante Estados Unidos.

A pocos días del inicio del partido, el escenario sigue abierto. Paraguay evaluará su evolución hasta último momento, mientras que Estados Unidos ajusta detalles tácticos para un estreno que podría volverse más complejo de lo previsto en el Mundial 2026.

El fixture de Estados Unidos en el Mundial 2026

Los aficionados de Estados Unidos que quieran seguir a su selección durante el Mundial 2026, tienen que saber que los horarios de la fase de grupos serán los siguientes:

  • Estados Unidos vs Paraguay

    Estadio de Los Ángeles

    12 de junio

  • Estados Unidos vs Australia

    Estadio de Seattle

    19 de junio

  • Turquía vs Estados Unidos

    Estadio de Los Ángeles

    25 de junio

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