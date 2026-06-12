Mundial 2026: Corea del Sur lo dio vuelta y venció a República Checa en el Grupo A

Corea del Sur lo dio vuelta y se impuso por 2 a 1 a República Checa en el encuentro que completó la primera jornada del Mundial 2026 y la primera fecha del Grupo A.
Corea del Sur lo dio vuelta y se impuso a República Checa en el encuentro que completó la primera jornada del Mundial 2026 y la primera fecha del Grupo A.
Corea del Sur lo dio vuelta y se impuso por 2 a 1 a República Checa en el encuentro que completó la primera jornada del Mundial 2026 y la primera fecha del Grupo A.
En Guadalajara el encuentro fue de menor a mayor y los asiáticos, pese a que fueron superiores en la primera parte, terminaron asegurando la victoria en el tramo final del encuentro.
Ladislav Krejci adelantó a los europeos a los 59', de cabeza, pero la reacción coreana tuvo su premio con un golazo de Hwang In Beom a los 67' y Oh Hyeon Gyu a los 80'.
El resultado le permite a Corea del Sur compartir la cima del Grupo A con México, ambos con 3 puntos, mientras que los checos, que vuelven a un Mundial después de 20 años, y Sudáfrica no tienen puntos tras completarse la primera fecha.
Fecha 2 - Jueves 18 de junio
Fecha 3 - Miércoles 24 de junio