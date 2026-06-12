Inicio Ovación Mundial Copa Mundial de Fútbol 2026
Mundial 2026

Mundial 2026: Corea del Sur lo dio vuelta y venció a República Checa en el Grupo A

Corea del Sur lo dio vuelta y se impuso a República Checa en el encuentro que completó la primera jornada del Mundial 2026 y la primera fecha del Grupo A.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Hwang hizo un golazo.

Hwang hizo un golazo.

Corea del Sur lo dio vuelta y se impuso por 2 a 1 a República Checa en el encuentro que completó la primera jornada del Mundial 2026 y la primera fecha del Grupo A.

En Guadalajara el encuentro fue de menor a mayor y los asiáticos, pese a que fueron superiores en la primera parte, terminaron asegurando la victoria en el tramo final del encuentro.

corea 2

Ladislav Krejci adelantó a los europeos a los 59', de cabeza, pero la reacción coreana tuvo su premio con un golazo de Hwang In Beom a los 67' y Oh Hyeon Gyu a los 80'.

El resultado le permite a Corea del Sur compartir la cima del Grupo A con México, ambos con 3 puntos, mientras que los checos, que vuelven a un Mundial después de 20 años, y Sudáfrica no tienen puntos tras completarse la primera fecha.

Embed - ¡#COREA SE LO DIO VUELTA a #REPÚBLICACHECA en EL DEBUT! | Corea del Sur 2–1 Rep. Checa | Resumen

Lo que viene en el Grupo A

Fecha 2 - Jueves 18 de junio

  • República Checa vs. Sudáfrica, en Atlanta
  • México vs. Corea del Sur, en Guadalajara

Fecha 3 - Miércoles 24 de junio

  • República Checa vs. México, en Ciudad de México (Azteca)
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur, en Monterrey TyC Sports

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas