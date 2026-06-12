Mundial 2026: Corea del Sur lo dio vuelta y venció a República Checa en el Grupo A

En Guadalajara el encuentro fue de menor a mayor y los asiáticos, pese a que fueron superiores en la primera parte, terminaron asegurando la victoria en el tramo final del encuentro.

corea 2

Ladislav Krejci adelantó a los europeos a los 59', de cabeza, pero la reacción coreana tuvo su premio con un golazo de Hwang In Beom a los 67' y Oh Hyeon Gyu a los 80'.