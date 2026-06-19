México le ganó a Corea del Sur y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026

El dueño de casa presionó en el inicio, pero pasados diez minutos los coreanos equilibraron las acciones. Los primeros 45 minutos fueron aburridos. Los equipos se respetaron sin generar peligro en las áreas. Por ello, se fueron igualados sin goles al descanso.

El juego se definió cuando iban apenas cinco minutos del complemento. Un error garrafal del arquero coreano terminó con el gol de Luis Romo, quien solo tuvo que empujarla con el arco a su merced.

Embed - ROMO APROVECHÓ Y EL TRI SE METIÓ EN 16AVOS DE FINAL México 1-0 Corea del Sur | RESUMEN | M28

A partir de ahí, Corea se volcó con todo al ataque frente a un México ordenado atrás. Aunque los asiáticos buscaron el empate con insistencia, el arquero Rangel se convirtió en figura con una doble tapada sobre la línea cuando el reloj marcaba 87 minutos de juego.

Con este triunfo, México lidera el Grupo A con seis unidades, seguido por Corea con tres, mientras que República Checa y Sudáfrica quedan con un punto tras empatar 1-1. El próximo 24 de junio, el Tri cerrará la fase de grupos ante los checos en el estadio Azteca, y Corea definirá su futuro frente a Sudáfrica en Monterrey.