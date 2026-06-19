Inicio Ovación Mundial México
Mundial 2026

México le ganó a Corea del Sur y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026

México le ganó 1-0 a Corea del Sur y aseguró el primer puesto del Grupo A del Mundial 2026. El Tri jugará con un tercero en 16avos de final

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
México ganó y aseguró su clasificación.

México ganó y aseguró su clasificación.

Por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, México le ganó a Corea del Sur por 1-0 en el estadio AKRON y aseguró de esta manera su lugar en los 16avos. El Tri, uno de los anfitriones, finalizará en más alto de la zona y enfrentará a uno de los que clasifiquen terceros.

El único gol de la jornada llegó de la mano de Luis Romo cuando el reloj marcaba cinco minutos de la etapa complementaria. El futbolista de las Chivas de Guadalajara aprovechó el grosero error del arquero Seung-Gyu Kim para hacer delirar a los hinchas presentes.

México Luis Romo
Luis Romo anot&oacute; el &uacute;nico gol del partido en el triunfo de M&eacute;xico.

Luis Romo anotó el único gol del partido en el triunfo de México.

México ganó y es el primer clasificado a 16avos del Mundial 2026

En un partido de dominio cambiante, la Selección de México derrotó por 1-0 a Corea del Sur en el estadio de las Chivas de Guadalajara. Con este resultado, el Tri sumó seis puntos y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El dueño de casa presionó en el inicio, pero pasados diez minutos los coreanos equilibraron las acciones. Los primeros 45 minutos fueron aburridos. Los equipos se respetaron sin generar peligro en las áreas. Por ello, se fueron igualados sin goles al descanso.

El juego se definió cuando iban apenas cinco minutos del complemento. Un error garrafal del arquero coreano terminó con el gol de Luis Romo, quien solo tuvo que empujarla con el arco a su merced.

Embed - ROMO APROVECHÓ Y EL TRI SE METIÓ EN 16AVOS DE FINAL México 1-0 Corea del Sur | RESUMEN | M28

A partir de ahí, Corea se volcó con todo al ataque frente a un México ordenado atrás. Aunque los asiáticos buscaron el empate con insistencia, el arquero Rangel se convirtió en figura con una doble tapada sobre la línea cuando el reloj marcaba 87 minutos de juego.

Con este triunfo, México lidera el Grupo A con seis unidades, seguido por Corea con tres, mientras que República Checa y Sudáfrica quedan con un punto tras empatar 1-1. El próximo 24 de junio, el Tri cerrará la fase de grupos ante los checos en el estadio Azteca, y Corea definirá su futuro frente a Sudáfrica en Monterrey.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas