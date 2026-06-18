Messi se entrenó después del escándalo mediático por la salud de su padre y piensa en el partido ante Austria

En un día condicionado por el escándalo mediático alrededor de la salud de su padre, Lionel Messi se entrenó junto a sus compañeros de la Selección argentina en vistas del partido del lunes ante Austria, en Dallas, el segundo del Mundial 2026.
En un día condicionado por el escándalo mediático alrededor de la salud de su padre, Lionel Messi se entrenó con la Selección argentina en vistas del partido del lunes ante Austria.
En un día condicionado por el escándalo mediático alrededor de la salud de su padre, Lionel Messi se entrenó junto a sus compañeros de la Selección argentina en vistas del partido del lunes ante Austria, en Dallas, el segundo del Mundial 2026.
Desde adentro de la concentración del Hotel Origin se pronunció al respecto de todo lo que se dijo en redes sociales sobre la salud de Jorge Messi y todo siguió de acuerdo a lo planificado, es decir que el equipo nacional se entrenó en el Sporting Kansas City y los medios tuvieron acceso durante los primeros minutos.
En esos minutos se pudo ver a un Messi tranquilo, muy contenido por el resto del plantel y enfocado en el partido del lunes próximo en el que la Selección argentina puede asegurar su clasificación a 16avos de final.
Con respecto al probable equipo es muy probable que Lisandro Martínez, Facundo Medina y Thiago Almada conserven su lugar, mientras que las únicas dudas hoy están en el lateral derecha entre Gonzalo Montiel, (no se entrenó a la par de resto) y Nahuel Molina y en el ataque donde Lautaro Martínez conservaría la titularidad sobre Julián Álvarez ya que el objetivo del cuerpo técnico es darle confianza al delantero del Inter.
La buena noticia de la jornada para la Selección argentina fue la recuperación de Nicolás Tagliafico quien por primera vez se entrenó con el resto del equipo y llegará al partido con Austria con 4 entrenamientos junto al grupo.
Eso no le garantiza tener un lugar para jugar el lunes ya que la idea de Lionel Scaloni es no arriesgar y seguramente su regreso a las canchas sea frente a Jordania, en caso de que no haya contratiempos.
Por eso todo indica que Medina seguirá siendo titular.