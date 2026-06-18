Messi se entrenó después del escándalo mediático por la salud de su padre y piensa en el partido ante Austria

Con respecto al probable equipo es muy probable que Lisandro Martínez, Facundo Medina y Thiago Almada conserven su lugar, mientras que las únicas dudas hoy están en el lateral derecha entre Gonzalo Montiel, (no se entrenó a la par de resto) y Nahuel Molina y en el ataque donde Lautaro Martínez conservaría la titularidad sobre Julián Álvarez ya que el objetivo del cuerpo técnico es darle confianza al delantero del Inter.

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Nicolás Tagliafico se entrenó a la par de sus compañeros

La buena noticia de la jornada para la Selección argentina fue la recuperación de Nicolás Tagliafico quien por primera vez se entrenó con el resto del equipo y llegará al partido con Austria con 4 entrenamientos junto al grupo.

Eso no le garantiza tener un lugar para jugar el lunes ya que la idea de Lionel Scaloni es no arriesgar y seguramente su regreso a las canchas sea frente a Jordania, en caso de que no haya contratiempos.

Por eso todo indica que Medina seguirá siendo titular.