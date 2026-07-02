Mario Kempes, a 48 años de su coronación en el Mundial 78: "Yo creo que pueden jugar los dos delanteros más Messi"

Mario Kempes recibió el cariño de los hinchas en pleno Mundial 2026.

- ¿Cómo lo ves a Messi?

- Messi está viviendo una segunda juventud, está contento, está feliz, camina mejor que nunca la cancha, se ubica donde él quiere, acierta, lleva 6 goles, y está dentro de los que pueden romper con todos los esquemas.

-¿Cómo ves a la Selección argentina?

-Bien, la veo bien. A partir del segundo partido en Qatar creo que el nivel futbolístico no ha bajado en ningún momento, sigue teniendo hambre de gloria. Nos han dado la confianza suficiente como para que nosotros tengamos también confianza en ellos y por qué no repetir el campeonato.

El Matador fue campeón del mundo hace 48 años.

- ¿Cómo te llevás con eso de tener un estadio que tiene una estatua gigante tuya y que todos los cordobeses digan vamos al Kempes,? ¿Cómo es eso para vos?

- Bueno, la verdad que es una, cómo se puede decir, es una gran alegría. Es algo que uno nunca espera, que un estadio lleve tu nombre y habiendo pasado tanto y tantos buenos deportistas por Córdoba he tenido yo la suerte de ser elegido. También tuve la suerte de inaugurar el estadio y hacer el gol. Es decir, se juntan un par de cositas ahí que son interesantes. Pero lo más lindo de todo es que cada tribuna tiene un nombre como los de Ardiles, Pato Gasparini, Artime, Willington... Es decir, es el estadio de todos. Y la estatua esa, todos los que quieran pueden ponerle la camiseta del equipo que quieran y la cara que quieran.

- Y la de Valencia un poco.

- También podemos poner la de Valencia.

- ¿Qué decir de Colombia?

- Bueno, todas las selecciones vienen con objetivos. A veces sale bien, a veces sale mal. Colombia está funcionando de la mejor manera, ha encontrado un equilibrio entre las líneas y eso hace que sea bastante peligroso. En una de esas, quién te dice que no nos crucemos.

- ¿Cómo llevás el cariño de la gente?

- Es algo bueno que hemos hecho, imagino. Pero de cualquier manera, se siente mucho. Realmente, después de 48 años, que la gente te siga reconociendo desde 1978 y a todos los otros muchachos que andan por acá, es muy lindo.

- ¿Quién le gusta de 9 de la selección? ¿Pueden jugar juntos, Julián y Lautaro?

- Pueden jugar, claro que pueden, pero todo depende de qué va a hacer el DT con Messi. Si lo saca a Messi, tiene que jugar con los dos delanteros. En algún momento, si las circunstancias se dan como para ponerlos, yo creo que pueden jugar los dos delanteros más Messi. Y jugar con un 4-3-3 o 4-3-1-2. Total, los muñequitos después se mueven.

- Mario, ¿qué te genera que las nuevas generaciones te consideren como uno de los máximos ídolos de la Selección?

- Son totalmente diferentes las épocas, pero bueno, los recuerdos que trae cada Mundial hace que te tengan presente por lo del 78, aunque ya han pasado 48 años.

Los candidatos al título del Mundial 2026

"Con el perdón de las otras selecciones, yo creo que las que mejor han funcionado hasta el momento han sido Francia y Argentina", dijo Kempres antes de agregar: "Hoy España también jugó bien e Inglaterra sigue adelante, pero con la garganta ahí".

Para terminar, respecto de la Selección argentina destacó: "Me siento tranquilo. Yo creo que la confianza que generan los jugadores en nosotros, y que nosotros le tenemos también, es muy grande. Están jugando bien. Puede haber un tropezón en uno de estos partidos, pero bueno, yo creo que Argentina hoy por hoy es candidata".