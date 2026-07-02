Cabo Verde, el pequeño país con una historia grande: del tráfico de esclavos a soñar en el Mundial 2026

Mundial 2026: Cabo Verde pasó de enclave colonial a ejemplo de estabilidad

La historia de Cabo Verde comenzó en el siglo XV. Las islas estaban completamente deshabitadas hasta que navegantes portugueses y genoveses las avistaron entre 1456 y 1460. Según los registros históricos, los únicos mamíferos que habitaban el archipiélago eran murciélagos.

Cabo Verde, el pequeño país del África con playas espectaculares y una historia grande. Foto: gentileza

En 1462, los portugueses fundaron Cidade Velha (Ribeira Grande), en la isla de Santiago. Ese asentamiento se convirtió en el primer enclave colonial europeo en los trópicos y rápidamente adquirió un papel estratégico como centro del tráfico transatlántico de personas esclavizadas hacia América. De ese encuentro forzado entre colonos europeos y africanos nació la cultura caboverdiana y también el idioma criollo.

Tras la abolición del comercio de esclavos en 1867, el archipiélago perdió importancia económica. Las prolongadas sequías y la pobreza impulsaron grandes corrientes migratorias hacia Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Actualmente, viven más caboverdianos fuera del país que dentro de sus propias islas.

Las arenas de Cabo Verde reciben a miles de turistas. Ahora, seguramente, recibirán más. Foto: gentileza

La independencia llegó el 5 de julio de 1975, después de una prolongada lucha política y armada encabezada por el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC). Desde entonces, Cabo Verde logró consolidarse como una de las democracias más estables y prósperas del continente africano.

Ahora, gracias a su destacada actuación en el Mundial 2026, el pequeño archipiélago volvió a captar la atención internacional, esta vez por lo que sucede dentro de una cancha y por la historia que esconde detrás de cada una de sus islas.

Los edificios de Cabo Verde. Foto: gentileza

Para poner contexto, por supuesto que estamos hablando de Cabo Verde por la extraordinaria performance de su selección de fútbol, que sorprendió al mundo al clasificar a 16avos de final para enfrentar nada menos que al campeón, Argentina. Habiendo empatado en fase de grupos ante España, Uruguay y Arabia Saudita y con el arquero Vozinha como estrella absoluta.