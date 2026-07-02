Desde que todos hablamos de Cabo Verde, el pequeño país del África dejó de ser desconocido para millones de personas. El gran rendimiento de su selección en el Mundial 2026 puso al archipiélago en el centro de la escena y despertó el interés por un país de apenas 10 islas, con una historia atravesada por el colonialismo, el tráfico de esclavos y la emigración.
Cabo Verde, el pequeño país con una historia grande: del tráfico de esclavos a soñar en el Mundial 2026
La gran sorpresa del Mundial 2026 tiene nombre y es el de Cabo Verde, el país africano que cuenta con una historia para tener muy en cuenta
Ubicado en el océano Atlántico norte, a unos 560 kilómetros de la costa de Senegal, Cabo Verde integra la región de África Occidental y forma parte de la Macaronesia. Su territorio está compuesto por 10 islas de origen volcánico (nueve de ellas habitadas) y varios islotes que atraen a viajeros por sus playas, paisajes naturales y propuestas para disfrutar al aire libre.
El archipiélago se divide en dos grandes grupos. Las islas de Barlovento incluyen Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal y Boa Vista, mientras que las de Sotavento son Maio, Santiago, Fogo y Brava. La capital es Praia, ubicada en Santiago, la isla más extensa del país.
Mundial 2026: Cabo Verde pasó de enclave colonial a ejemplo de estabilidad
La historia de Cabo Verde comenzó en el siglo XV. Las islas estaban completamente deshabitadas hasta que navegantes portugueses y genoveses las avistaron entre 1456 y 1460. Según los registros históricos, los únicos mamíferos que habitaban el archipiélago eran murciélagos.
En 1462, los portugueses fundaron Cidade Velha (Ribeira Grande), en la isla de Santiago. Ese asentamiento se convirtió en el primer enclave colonial europeo en los trópicos y rápidamente adquirió un papel estratégico como centro del tráfico transatlántico de personas esclavizadas hacia América. De ese encuentro forzado entre colonos europeos y africanos nació la cultura caboverdiana y también el idioma criollo.
Tras la abolición del comercio de esclavos en 1867, el archipiélago perdió importancia económica. Las prolongadas sequías y la pobreza impulsaron grandes corrientes migratorias hacia Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Actualmente, viven más caboverdianos fuera del país que dentro de sus propias islas.
La independencia llegó el 5 de julio de 1975, después de una prolongada lucha política y armada encabezada por el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC). Desde entonces, Cabo Verde logró consolidarse como una de las democracias más estables y prósperas del continente africano.
Ahora, gracias a su destacada actuación en el Mundial 2026, el pequeño archipiélago volvió a captar la atención internacional, esta vez por lo que sucede dentro de una cancha y por la historia que esconde detrás de cada una de sus islas.
Para poner contexto, por supuesto que estamos hablando de Cabo Verde por la extraordinaria performance de su selección de fútbol, que sorprendió al mundo al clasificar a 16avos de final para enfrentar nada menos que al campeón, Argentina. Habiendo empatado en fase de grupos ante España, Uruguay y Arabia Saudita y con el arquero Vozinha como estrella absoluta.