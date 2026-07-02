Estados Unido paga hasta $20.000 por información que resuelva el caso de un pez sierra

Hasta el momento, el caso no ha reportado responsables identificados públicamente, por lo que continúa bajo investigación. Este tipo de incidentes preocupa a los biólogos marinos, ya que el pez sierra pequeño es una especie extremadamente vulnerable. Su población ha disminuido drásticamente en las últimas décadas debido a la incidental y la pérdida de hábitat en zonas costeras.

El pez sierra no logra salir del peligro

Mientras la investigación por el ejemplar mutilado sigue sin responsables identificados, los científicos también han documentado señales alentadoras para la especie. Un estudio publicado en 2026 por investigadores de la Florida Atlantic University y la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission confirmó que el pez sierra pequeño ha regresado a una histórica zona de crianza en la laguna Indian River y el río Saint Lucie, en la costa este de Florida, donde había desaparecido desde la década de 1970.

Los investigadores utilizaron dispositivos de rastreo acústico para seguir durante varios años los movimientos de ejemplares juveniles y comprobaron que las crías vuelven a utilizar estos hábitats para alimentarse y crecer. Aunque el hallazgo representa una señal esperanzadora para la recuperación de la especie, los expertos advierten que episodios recientes de mortalidad y posibles casos de intervención humana demuestran que el pez sierra continúa enfrentando graves amenazas, por lo que mantener la protección de estos ecosistemas sigue siendo fundamental.