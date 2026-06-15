Los otros partidos de este martes 16 de junio con el debut de Francia frente a Senegal

Actualmente, los galos tienen entre sus filas al vigente ganador del Balón de Oro, que es Ousmane Dembélé, además de Kylian Mbappé, que brilló en las dos ediciones de Mundiales que le tocó disputar y además tiene la posibilidad de convertirse en el mayor goleador en la historia de esta competición.

Como si esto fuera poco, también están Désiré Doué y Michael Olise, quienes atraviesan un excepcional momento.

En la actual edición, Francia irá en busca de su tercer título en un Mundial, luego de los conseguidos como local en 1998 y el de Rusia 2018. En la última Copa del Mundo, que se disputó en Qatar, Les Bleus cayeron por penales en una inolvidable final ante la Selección argentina.

Senegal, por su parte, disputará recién su cuarto Mundial. La mejor actuación para la selección que tiene como gran estrella al delantero Sadio Mané se dio en Corea-Japón 2002, cuando alcanzaron los cuartos de final.

En dicha edición, el combinado del país africano sorprendió al mundo al derrotar en el partido inaugural justamente a Francia, que llegaba como campeón vigente.

Noruega, con Haaland, juega con Irak

Otro de los partidos que se disputará este martes será el de Irak y Noruega, también por el Grupo I, a partir de las 19.

Noruega, que vuelve a participar en un Mundial después de 28 años, tiene todos los números para ser una de las sorpresas, gracias a la calidad de sus jugadores, como por ejemplo el mediocampista ofensivo Martin Odegaard y el delantero Erling Haaland.

Irak, por su parte, aparece como el rival más débil del Grupo, aunque viene de conseguir un destacable empate en un amistoso ante España.

Un partido en la madrugada del miércoles

El encuentro entre Austria y Jordania que completará la primera fecha del Grupo de Argentina se jugará este miércoles a la 1 hora argentina.

Los dos próximos rivales del equipo nacional se medirán en San Francisco.