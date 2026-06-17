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Lionel Scaloni reveló la imagen que tiene el plantel de la Selección argentina sobre Messi: "Lo ven como si fuera un Dios"

Lionel Scaloni volvió a ponderar a Lionel Messi en conferencia de prensa y elogió a todo el grupo que logró la victoria de la Selección argentina en el debut del Mundial 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Lionel Scaloni se rindió ante los pies de Lionel Messi luego de la victoria de la Selección argentina. 

Lionel Scaloni se rindió ante los pies de Lionel Messi luego de la victoria de la Selección argentina. 

Lionel Scaloni se rindió ante la noche estelar de Lionel Messi en la victoria de la Selección argentina sobre Argelia en el debut de la Copa del Mundo 2026. El entrenador de la Albiceleste ponderó a todo el grupo pero no evitó deshacerse en elogios por el capitán argentino.

"Es difícil de explicarlo. A nosotros no nos sorprende. Hace 20 años que lo hace todos los partidos y es emocionante ver lo que hace con 38 años para cualquier persona que le guste el fútbol. Va a ser el mejor hasta que él quiera", aseguró Lionel Scaloni en conferencia de prensa sobre Lionel Messi.

En ese sentido, al ser consultado sobre el por qué Messi encontró su mejor versión bajo su conducción técnica, el entrenador argentino respondió: "Lo mejor es su naturalidad, saber que tiene al lado a un grupo de amigos. Lo ven a él como si fuera un Dios, pero también como un pibe de barrio porque cuando tienen que hablar con él lo hacen. Yo puedo estar acá una hora para explicar el aura que se genera detrás de él".

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Más frases de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

Sobre el partido. "Fue un partido durísimo. El resultado al final, por una genialidad de Leo y por cómo supimos sufrir, no digo que sea abultado, pero ellos hicieron un buen partido. Nos pusieron en algún momento en problemas y sabíamos que si ellos nos jugaban así, nos teníamos que poner el overol, sobre todo Thiago (Almada) y Lautaro (Martínez) que han hecho un trabajo enorme".

Análisis del juego. "El partido fue el que sabíamos que se iba a dar, por momentos quisimos tener un poco más la pelota, no pudimos, hubo momentos que no la pudimos tener más, pero supimos sufrir y si te frustrás porque la tienen los demás podés tener un problema. Sin embargo, el equipo lo tiene incorporado y cuando tiene que jugar juega y cuando tienen que sufrir, sufre".

Característica del equipo. "Somos un equipo que sabemos que, cuando recuperamos la pelota, tenemos jugadores que son decisivos. Les hacemos entender a los chicos que cualquiera nos puede ganar y que el fútbol es muy complicado. Hoy hay jugadores que hicieron funciones diferentes a otros partidos, pero se les pidió eso por el momento complicado del partido".

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Otro récord, ganar en el debut siendo campeón del Mundo. "Es una estadística más y yo no soy fanático de las estadísticas. Siempre es importante comenzar ganando".

Los cambios de Montiel y Cuti Romero. "Gonzalo y Nahuel (Molina) vienen de inactividad y sabían que iban a compartir los minutos. Cuti lo mismo y por eso lo cuidamos para que juegue también Otamendi".

La entrega de Rodrigo De Paul. "A las ligas que van no nos interesa sino el rendimiento. Físicamente, se lo ve bien y cuando viene a la Selección, él es el primero que sabe que no puede bajar el pistón y cuando pasa eso el equipo lo siente. Le pedí en la pausa de hidratación que no baje".

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

La Selección argentina volverá a tener acción el próximo lunes 22 de junio a las 14 (hora de Argentina), ante Austria, en el AT&T Stadium por la segunda fecha del Grupo J en la Copa del Mundo 2026.

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