Lionel Scaloni reveló la imagen que tiene el plantel de la Selección argentina sobre Messi: "Lo ven como si fuera un Dios"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2067099713963205084&partner=&hide_thread=false "HACE 20 AÑOS QUE MESSI JUEGA BIEN"



Lionel Scaloni, rendido a los pies del GOAT.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6hTc6RuOZg — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 17, 2026

Más frases de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

Sobre el partido. "Fue un partido durísimo. El resultado al final, por una genialidad de Leo y por cómo supimos sufrir, no digo que sea abultado, pero ellos hicieron un buen partido. Nos pusieron en algún momento en problemas y sabíamos que si ellos nos jugaban así, nos teníamos que poner el overol, sobre todo Thiago (Almada) y Lautaro (Martínez) que han hecho un trabajo enorme".

Análisis del juego. "El partido fue el que sabíamos que se iba a dar, por momentos quisimos tener un poco más la pelota, no pudimos, hubo momentos que no la pudimos tener más, pero supimos sufrir y si te frustrás porque la tienen los demás podés tener un problema. Sin embargo, el equipo lo tiene incorporado y cuando tiene que jugar juega y cuando tienen que sufrir, sufre".

Característica del equipo. "Somos un equipo que sabemos que, cuando recuperamos la pelota, tenemos jugadores que son decisivos. Les hacemos entender a los chicos que cualquiera nos puede ganar y que el fútbol es muy complicado. Hoy hay jugadores que hicieron funciones diferentes a otros partidos, pero se les pidió eso por el momento complicado del partido".

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Otro récord, ganar en el debut siendo campeón del Mundo. "Es una estadística más y yo no soy fanático de las estadísticas. Siempre es importante comenzar ganando".

Los cambios de Montiel y Cuti Romero. "Gonzalo y Nahuel (Molina) vienen de inactividad y sabían que iban a compartir los minutos. Cuti lo mismo y por eso lo cuidamos para que juegue también Otamendi".

La entrega de Rodrigo De Paul. "A las ligas que van no nos interesa sino el rendimiento. Físicamente, se lo ve bien y cuando viene a la Selección, él es el primero que sabe que no puede bajar el pistón y cuando pasa eso el equipo lo siente. Le pedí en la pausa de hidratación que no baje".

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

La Selección argentina volverá a tener acción el próximo lunes 22 de junio a las 14 (hora de Argentina), ante Austria, en el AT&T Stadium por la segunda fecha del Grupo J en la Copa del Mundo 2026.