Este martes le llegó el turno del debut a la Selección Argentina en la Copa Mundial de Fútbol 2026, empezando el camino de la defensa del título de campeón logrado en Qatar 2022. EL rival en este primer partido del Grupo J fue Argelia, y los fanáticos mendocinos desafiaron el frío y decidieron verlo en lugares públicos.
MUNDIAL 2026
El estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026: galería de hinchas mendocinos y la fiesta callejera
Este martes la Selección Argentina goleó a Argelia en su debut en el Mundial 2026 y miles de hinchas mendocinos lo disfrutaron en las calles
La Selección Argentina convocó a miles de hinchas a las calles céntricas
Uno de los puntos de encuentro más concurridos fue la calle Arístides Villanueva, donde los hinchas se repartieron entre los muchos establecimientos gastronómicos para disfrutar el encuentro disputado en Kansas City en grupo, con un ambiente bien de cancha.