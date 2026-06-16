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MUNDIAL 2026

El estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026: galería de hinchas mendocinos y la fiesta callejera

Este martes la Selección Argentina goleó a Argelia en su debut en el Mundial 2026 y miles de hinchas mendocinos lo disfrutaron en las calles

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La hinchada top. La disputa del partido inaugural del Grupo J de la Selección Argentino se vivió en la zona céntrica como una fiesta popular y callejera.

La hinchada top. La disputa del partido inaugural del Grupo J de la Selección Argentino se vivió en la zona céntrica como una fiesta popular y callejera.

Este martes le llegó el turno del debut a la Selección Argentina en la Copa Mundial de Fútbol 2026, empezando el camino de la defensa del título de campeón logrado en Qatar 2022. EL rival en este primer partido del Grupo J fue Argelia, y los fanáticos mendocinos desafiaron el frío y decidieron verlo en lugares públicos.

Embed - El partido de la Selección Argentina contra Argelia se vivió en las calles mendocinas

La Selección Argentina convocó a miles de hinchas a las calles céntricas

Uno de los puntos de encuentro más concurridos fue la calle Arístides Villanueva, donde los hinchas se repartieron entre los muchos establecimientos gastronómicos para disfrutar el encuentro disputado en Kansas City en grupo, con un ambiente bien de cancha.

Así se gritó el gol de Messi, el primero de la Argentina contra Argelia

Embed - Así se gritó en la calle Arístides Villanueva el gol de Lionel Messi, el primer de Argentina

Postales de una noche mundialista en la Arístides

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Familias enteras decidieron ignorar el frío y coparon las mesas en las veredas de las calles céntricas de Mendoza.

Familias enteras decidieron ignorar el frío y coparon las mesas en las veredas de las calles céntricas de Mendoza.

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Los bares a full con hinchas mendocinos para hacerle el aguante a la Scaloneta en su debut mundialista.

Los bares a full con hinchas mendocinos para hacerle el aguante a la Scaloneta en su debut mundialista.

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Banderas y gorros. La venta callejera de cotillón y banderas estuvo a la orden del día desde la previa del partido de Argentina.

Banderas y gorros. La venta callejera de cotillón y banderas estuvo a la orden del día desde la previa del partido de Argentina.

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