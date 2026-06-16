El estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026: galería de hinchas mendocinos y la fiesta callejera

Embed - El partido de la Selección Argentina contra Argelia se vivió en las calles mendocinas

La Selección Argentina convocó a miles de hinchas a las calles céntricas

Uno de los puntos de encuentro más concurridos fue la calle Arístides Villanueva, donde los hinchas se repartieron entre los muchos establecimientos gastronómicos para disfrutar el encuentro disputado en Kansas City en grupo, con un ambiente bien de cancha.

Así se gritó el gol de Messi, el primero de la Argentina contra Argelia

Embed - Así se gritó en la calle Arístides Villanueva el gol de Lionel Messi, el primer de Argentina

Postales de una noche mundialista en la Arístides

futbol-mundial-seleccion argentina-argelia-hinchas mendocinos Familias enteras decidieron ignorar el frío y coparon las mesas en las veredas de las calles céntricas de Mendoza. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

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futbol-mundial 2026-seleccion argentina-argelia-hinchas mendocinos-02 Los bares a full con hinchas mendocinos para hacerle el aguante a la Scaloneta en su debut mundialista. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

futbol-mundial 2026-seleccion argentina-argelia-03 Banderas y gorros. La venta callejera de cotillón y banderas estuvo a la orden del día desde la previa del partido de Argentina. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

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