Lionel Messi será titular en la Selección argentina: los 11 que jugarán contra Zambia

Fue triunfo por 1 a 0 gracias al gol de José López, quien estaría con un pie en el próximo Mundial teniendo en cuenta al lesión de Joaquín Panichelli.

Embed ¡MESSI TITULAR ANTE ZAMBIA! Lionel Scaloni confirmó que Leo irá desde el arranque en el segundo amistoso de la Selección Argentina. pic.twitter.com/hGykV9I7xS — SportsCenter (@SC_ESPN) March 30, 2026

No obstante, se trató de un encuentro que le dio rodaje a algunos jugadores mientras que otros se perfilan como titulares para jugar contra Zambia; de esta manera la Selección argentina formaría con el siguiente equipo titular: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López y Lionel Messi.

Lionel Messi Lionel Messi volverá a defender los colores de la Selección argentina en el país.

Último partido en el país antes del Mundial: la Selección argentina vs. la Selección de Zambia

La Selección argentina jugará el martes a partir de las 20.15 frente a Zambia en La Bombonera, un equipo que vivió una odisea para llegar al país teniendo en cuenta que tuvo que soportar un viaje de más de 20 horas de vuelo.

En la próxima fecha FIFA, entre el 1 y el 9 de junio, todo indica que el combinado nacional tiene un partido amistoso contra Serbia que se realizará en territorio estadounidense a días del comienzo del Mundial 2026.

Embed "SI SE PUEDE JUGAR, UN RIVAL PREVIO AL MUNDIAL SERÁ SERBIA" -



Lionel Scaloni se refirió en conferencia de prensa sobre los amistosos de la Selección Argentina en la ventana previa al Mundial 2026 y confirmo el duelo ante la selección serbia. "EL OTRO RIVAL ESTÁ POR… pic.twitter.com/Ls5UesmneY — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2026

El equipo europeo viene de caer por 3 a 0 en un partido amistoso que lo enfrentó contra España; cabe aclarar que Serbia no clasificó al próximo Mundial y actualmente ocupa el puesto 39 en el ranking de la FIFA.