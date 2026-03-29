Zambia encendió la polémica antes del partido con la Selección argentina: "No corre"

"De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre pero, por supuesto, tienen muchos jugadores grandes. Este martes tendremos que dar un 200%", manifestó el delantero.

Luego fue Chanka Zimba, jugador del Caledonian Thistle de la Tercera categoría del fútbol escocés, quien sumó su punto de vista: "Estuvimos trabajando en el estadio. Se ve genial. Quiero ser parte de este partido. Obviamente sabemos que hay un gran jugador en su equipo. Pero podemos".

Selección de Zambia Zambia será el segundo amistoso de la Selección argentina.

"También tenemos jugadores que hacen daño. Estamos ansiosos por representar bien a Zambia. Y no hay mejor escenario que hacerlo enfrentando al campeón del mundo", explicó el jugador que está viviendo su primera convocatoria.

La travesía de Zambia para jugar contra la Selección argentina

Zambia, ubicada en el centro-sur del continente africano, vivió una auténtica odisea para llegar a la Argentina. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores protagonizaron una travesía con una particularidad que sorprendió a todos: el seleccionado debió disputar el tercer puesto del "Torneo de las Cuatro Naciones" frente a Malawi con un equipo alternativo.

Esta situación se produjo debido a que el amistoso contra la Selección Argentina no estaba originalmente en el calendario. Ante la urgencia del compromiso, los jugadores titulares emprendieron el viaje hacia Sudamérica, mientras que en África permaneció un plantel compuesto íntegramente por juveniles para completar el cuadrangular, del cual también participaron Zimbabue y Botsuana.

El trayecto fue agotador: partieron de Lusaka (capital de Zambia) con escalas en Addis Abeba (Etiopía), Uganda (para reabastecer combustible) y San Pablo, antes de aterrizar finalmente en Buenos Aires. Tras más de 20 horas de vuelo, el equipo llegó para instalarse y comenzar la planificación del partido en La Bombonera.

Selección de Zambia en La Bombonera La Selección argentina enfrentará a Zambia en el último partido en el país antes del Mundial.

De esta manera, los campeones del mundo disputarán su último encuentro en suelo argentino, ya que la próxima fecha FIFA encontrará a los dirigidos por Lionel Scaloni instalados en Estados Unidos, listos para dar inicio a una nueva ilusión mundialista.