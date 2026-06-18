Lionel Messi, el más destacado entre las grandes figuras del Mundial 2026

Pasó la primera fecha del Mundial 2026 y hay un puñado de futbolistas que se destacan del resto por su aporte goleador. En los 24 partidos que se jugaron, siete futbolistas lograron convertir por duplicado y solo uno, Lionel Messi, un Hat-Trick.
Lionel Messi convirtió un Hat-Trick en el debut y es el goleador del Mundial 2026. Además, alcanzó a Miroslav Klose como el máximo artillero en la historia de la Copa de Mundo
Pasó la primera fecha del Mundial 2026 y hay un puñado de futbolistas que se destacan del resto por su aporte goleador. En los 24 partidos que se jugaron, siete futbolistas lograron convertir por duplicado y solo uno, Lionel Messi, un Hat-Trick.
El capitán y referente de la Selección argentina anotó los tres tantos con los que la Selección argentina venció a Argelia en su estreno en el Grupo J. De esta manera llegó a 16 conquistas en la Copa del Mundo y es, junto a Miroslav Klose, el máximo artillero en la historia de la competencia.
Siete fueron los futbolistas que lograron aportar un doblete en su estreno en el Mundial 2026. Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, volvió a destacarse en la elite del fútbol mundial. Esta vez con su Hat-Trick ante Argelia.
El capitán de la Selección argentina lideró a los campeones del mundo en la primera fecha del Grupo J y, como si fuera poco, convirtió su décimo gol contando sus últimas ocho presentaciones en la máxima cita mundialista.
Messi, a quien le invalidaron un tanto por posición adelantada a los seis minutos, convirtió uno en el primer tiempo y dos en el complemento. Un par fueron con su pierna hábil, mientras que el restante fue de derecha.
Por su parte, la lista de los siete futbolistas que convirtieron un doblete es la siguiente:
Jorge Messi, papá de Lionel, atraviesa horas críticas a causa de un delicado estado de salud. Ante los insistentes rumores que tergiversan información sobre el mismo, la familia decidió emitir un comunicado oficial para aclarar cuál es el verdadero cuadro del padre del futbolista.
El capitán de la Selección argentina se había mostrado compungido hace unos días, luego de la victoria ante Argelia, pero se desconocían los motivos de su emoción. "La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron al lado mío. Me dieron muchas fuerzas para que esté bien", declaró el 10 tras el debut.
En el escrito, se destaca: "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".
"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", completó la familia del 10.