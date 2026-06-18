Lionel Messi, el más destacado entre las grandes figuras del Mundial 2026

El capitán de la Selección argentina lideró a los campeones del mundo en la primera fecha del Grupo J y, como si fuera poco, convirtió su décimo gol contando sus últimas ocho presentaciones en la máxima cita mundialista.

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Messi, a quien le invalidaron un tanto por posición adelantada a los seis minutos, convirtió uno en el primer tiempo y dos en el complemento. Un par fueron con su pierna hábil, mientras que el restante fue de derecha.

Por su parte, la lista de los siete futbolistas que convirtieron un doblete es la siguiente:

Folarin Balogun (Estados Unidos): los anfitriones le ganaron 4-1 a Paraguay en su estreno.

los anfitriones le ganaron 4-1 a Paraguay en su estreno. Kai Havertz (Alemania): los teutones no perdonaron a Curazao y lo vapulearon por 7-1.

los teutones no perdonaron a Curazao y lo vapulearon por 7-1. Yasin Ayari (Suecia): los europeos se impusieron 5-1 ante Túnez.

los europeos se impusieron 5-1 ante Túnez. Elijah Just (Nueva Zelanda): el equipo de Tim Payne igualó 2-2 ante Irán.

el equipo de Tim Payne igualó 2-2 ante Irán. Kylian Mbappe (Francia): los Blues, de la mano de Kiki, le ganaron 3-1 a Senegal.

los Blues, de la mano de Kiki, le ganaron 3-1 a Senegal. Erling Haaland (Noruega): en su debut en la Copa del Mundo, el Androide metió un doblete en el 4-1 ante Irak.

en su debut en la Copa del Mundo, el Androide metió un doblete en el 4-1 ante Irak. Harry Kane (Inglaterra): los británicos le ganaron 4-2 a Croacia en uno de los partidos más entretenidos en lo que va del Mundial 2026.

El mal momento personal de Lionel Messi

Jorge Messi, papá de Lionel, atraviesa horas críticas a causa de un delicado estado de salud. Ante los insistentes rumores que tergiversan información sobre el mismo, la familia decidió emitir un comunicado oficial para aclarar cuál es el verdadero cuadro del padre del futbolista.

El capitán de la Selección argentina se había mostrado compungido hace unos días, luego de la victoria ante Argelia, pero se desconocían los motivos de su emoción. "La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron al lado mío. Me dieron muchas fuerzas para que esté bien", declaró el 10 tras el debut.

comunicado oficial

En el escrito, se destaca: "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", completó la familia del 10.