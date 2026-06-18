El comunicado oficial de la familia Messi ante los rumores sobre la salud de Jorge, padre del jugador

El comunicado de la familia Messi ante el grave estado de salud de Jorge, padre del futbolista

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud", comienza diciendo el escrito que difundió la familia de Lionel Messi. "En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", acusaron desde el entorno del 10.

comunicado oficial

"En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos las muestras de cariño y preocupación y solitiaciones que se preserve la privacidad [...] Cualquiero novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y canales correspondientes", cerraron.

Según trascendidos, Jorge Messi estaría recuperándose de su afección en un sanatorio de Buenos Aires, lo cual explicaría la ausencia de buena parte de la familia en la Copa del Mundo que está disputándose en México, Estados Unidos y Canadá. Por el momento, no hay un parte médico oficial que explique cuál es el exacto cuadro de salud pero lo que sí se conoce es que es delicado.