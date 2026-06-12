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Mundial 2026

Las opciones que analiza Lionel Scaloni para remplazar a Tagliafico en el debut ante Argelia

Nicolás Tagliafico quedó descartado para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ante Argelia y Lionel Scaloni ya analiza distintas alternativas

Sergio
Por Sergio "Tano" Robles
Scaloni tiene que tomar decisiones antes del debut.

Scaloni tiene que tomar decisiones antes del debut.

(Enviado especial) Nicolás Tagliafico quedó descartado este viernes para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, luego de sufrir un desgarro de grado 1 en el sóleo de su pierna izquierda y Lionel Scaloni ya analiza distintas alternativas para ocupar el lateral izquierdo.

El defensor del Olympique de Lyon venía trabajando con molestias desde los últimos días de preparación, sintió dolor en el entretiempo del amistoso ante Honduras, disputado el pasado sábado 6 de junio, y en principio se creía que era una sobrecarga, aunque el diagnóstico fue algo más grave de lo esperado.

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La baja de Tagliafico representa un problema sensible para Scaloni, ya que se trata de uno de los futbolistas más experimentados del plantel, campeón de todo con la Selección y titular habitual en partidos de máxima exigencia.

Scaloni deberá resolver en los próximos entrenamientos si apuesta por una alternativa más conservadora, con Medina o Lisandro, o si elige una variante de mayor recorrido y agresividad por el costado izquierdo.

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Las opciones que tiene Scaloni para remplazar a Tagliafico

Facundo Medina: ya fue utilizado por Scaloni como lateral izquierdo y también puede desempeñarse como marcador central, una versatilidad que le permite al entrenador sostener una estructura defensiva más equilibrada.

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Barco es lateral, pero esta jugando de mediocampista.

Barco es lateral, pero esta jugando de mediocampista.

Lisandro Martínez: en distintos momentos de su carrera también ocupó el sector izquierdo de la defensa, aunque su presencia en esa zona obligaría a modificar el armado de la zaga y a evaluar cargas físicas después de su recuperación.

Valentín Barco: lateral natural por izquierda, con mayor proyección ofensiva y buena salida con pelota, aunque con menos recorrido que otros nombres dentro del ciclo de Scaloni.

Nicolás González: tampoco está en óptimas condiciones, pero podría llegar al debut y aparece como una opción más ofensiva para ocupar la banda en determinados pasajes del partido.

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