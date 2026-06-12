Las opciones que analiza Lionel Scaloni para remplazar a Tagliafico en el debut ante Argelia

Scaloni deberá resolver en los próximos entrenamientos si apuesta por una alternativa más conservadora, con Medina o Lisandro, o si elige una variante de mayor recorrido y agresividad por el costado izquierdo.
Embed - Primer entrenamiento abierto de Argentina antes del Mundial
Las opciones que tiene Scaloni para remplazar a Tagliafico
Facundo Medina: ya fue utilizado por Scaloni como lateral izquierdo y también puede desempeñarse como marcador central, una versatilidad que le permite al entrenador sostener una estructura defensiva más equilibrada.
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Barco es lateral, pero esta jugando de mediocampista.
Lisandro Martínez: en distintos momentos de su carrera también ocupó el sector izquierdo de la defensa, aunque su presencia en esa zona obligaría a modificar el armado de la zaga y a evaluar cargas físicas después de su recuperación.
Valentín Barco: lateral natural por izquierda, con mayor proyección ofensiva y buena salida con pelota, aunque con menos recorrido que otros nombres dentro del ciclo de Scaloni.
Nicolás González: tampoco está en óptimas condiciones, pero podría llegar al debut y aparece como una opción más ofensiva para ocupar la banda en determinados pasajes del partido.