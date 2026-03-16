La novela pre- Mundial 2026 sigue: Irán quiere jugar la Copa pese a los dichos de Donald Trump

Según explicó el dirigente, la federación iraní ya manifestó formalmente su intención de participar del Mundial 2026, más allá del clima político y militar que atraviesa la región. "Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación de fútbol de Irán la que debe decidir si juega y, a día de hoy, nos ha dicho que van al Mundial", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2032122384669389285&partner=&hide_thread=false | Donald Trump: "La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad". pic.twitter.com/IVPUwoPrmC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 12, 2026

La ambigua declaración de Donald Trump

La polémica se desató luego de que Trump publicara en redes sociales que el equipo iraní sería “bienvenido” en el torneo, aunque al mismo tiempo sugirió que su presencia podría implicar riesgos: "Realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad", escribió el mandatario, refiriéndose al conflicto armado entre Estados Unidos e Irán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SemanarioU/status/2032513195030532179&partner=&hide_thread=false #Deportes. Federación de Fútbol iraní se desmarca de su ministro de deporte y defiende su participación mundialista

https://t.co/yOsgmovjLT — Semanario Universidad (@SemanarioU) March 13, 2026

Irán quiere estar en el Mundial 2026 y apela a la FIFA

Desde Teherán reaccionaron de inmediato a los dichos del mandatario estadounidense, y el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, señaló que corresponde a la FIFA aclarar la situación y garantizar las condiciones de seguridad. "La FIFA es la organizadora del Mundial. Si se emiten advertencias al más alto nivel sobre la seguridad de los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión aparentemente carece de la capacidad para garantizar un evento deportivo de esta magnitud", afirmó.

A su vez, la propia selección iraní respondió en redes sociales que mantiene su intención de competir y recordó que el torneo es organizado por la FIFA y no por el gobierno estadounidense: “Nadie puede excluirnos del Mundial”, remarcaron desde el equipo, que es considerado una de las principales potencias del fútbol asiático.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantiRavidlasPy/status/2032212281870934464&partner=&hide_thread=false La respuesta de la selección nacional iraní a Donald Trump



“La Copa Mundial es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no un solo país. La selección nacional iraní también se clasificó para este evento con autoridad y mediante victorias… https://t.co/9WmRQTyhmU pic.twitter.com/Gf6Ysb4T7l — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) March 12, 2026

Por ahora, la FIFA evitó pronunciarse públicamente sobre la controversia. El presidente del organismo, Gianni Infantino, solo publicó un mensaje en Instagram tras reunirse con Trump en la Casa Blanca la semana pasada, en el que aseguró haber recibido garantías de que Irán será bienvenido en la competencia.

El calendario del conjunto iraní prevé disputar los tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense: el 16 de junio frente a Nueva Zelanda y el 21 ante Bélgica, ambos en Inglewood, California, mientras que cerrará su participación en la primera ronda el 27 de junio contra Egipto en Seattle.