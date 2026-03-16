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La novela pre- Mundial 2026 sigue: Irán quiere jugar la Copa pese a los dichos de Donald Trump

Tras los dichos del ministro de deportes iraní y advertencias de Donald Trump, desde la Confederación Asiática afirmaron que Irán "va a jugar" el Mundial 2026

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La participación de Irán en el Mundial 2026 sigue siendo una incognita y se debate entre declaraciones y acusaciones cruzadas.

La participación de Irán en el Mundial 2026 sigue siendo una incognita y se debate entre declaraciones y acusaciones cruzadas.

El conflicto armado de Medio Oriente, que enfrenta a Irán con Israel y Estados Unidos, uno de los organizadores del Mundial 2026, ha empañado en la previa el normal desarrollo de la cita ecuménica del fútbol mundial. Irán ganó la clasificación pero su participación está sumergida en controversias.

La selección de Irán volvió a quedar en el centro de la escena luego de que dirigentes del fútbol asiático y autoridades iraníes ratificaran que la selección disputará la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA que se jugará desde junio en Estados Unidos, Canadá y México, pese a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre la seguridad del equipo y a dichos del propio ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, que dijo que "no estaban dadas las condiciones".

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Datuk Seri Windsor John, secretario general de la Confederaci&oacute;n Asi&aacute;tica de F&uacute;tbol apuesta a la participaci&oacute;n de su representante, Ir&aacute;n, en el Mundial 2026.

Datuk Seri Windsor John, secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol apuesta a la participación de su representante, Irán, en el Mundial 2026.

La Confederación Asiática de Fútbol afirma que Irán jugará

Desde la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), el secretario general Windsor John, afirmó este lunes en Kuala Lumpur que hasta el momento no existe ninguna comunicación que indique que Irán podría quedar fuera del certamen. "Son miembros nuestros. Queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar" afirmó el dirigente malayo durante una conferencia de prensa.

Según explicó el dirigente, la federación iraní ya manifestó formalmente su intención de participar del Mundial 2026, más allá del clima político y militar que atraviesa la región. "Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación de fútbol de Irán la que debe decidir si juega y, a día de hoy, nos ha dicho que van al Mundial", agregó.

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La ambigua declaración de Donald Trump

La polémica se desató luego de que Trump publicara en redes sociales que el equipo iraní sería “bienvenido” en el torneo, aunque al mismo tiempo sugirió que su presencia podría implicar riesgos: "Realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad", escribió el mandatario, refiriéndose al conflicto armado entre Estados Unidos e Irán.

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Irán quiere estar en el Mundial 2026 y apela a la FIFA

Desde Teherán reaccionaron de inmediato a los dichos del mandatario estadounidense, y el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, señaló que corresponde a la FIFA aclarar la situación y garantizar las condiciones de seguridad. "La FIFA es la organizadora del Mundial. Si se emiten advertencias al más alto nivel sobre la seguridad de los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión aparentemente carece de la capacidad para garantizar un evento deportivo de esta magnitud", afirmó.

A su vez, la propia selección iraní respondió en redes sociales que mantiene su intención de competir y recordó que el torneo es organizado por la FIFA y no por el gobierno estadounidense: “Nadie puede excluirnos del Mundial”, remarcaron desde el equipo, que es considerado una de las principales potencias del fútbol asiático.

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Por ahora, la FIFA evitó pronunciarse públicamente sobre la controversia. El presidente del organismo, Gianni Infantino, solo publicó un mensaje en Instagram tras reunirse con Trump en la Casa Blanca la semana pasada, en el que aseguró haber recibido garantías de que Irán será bienvenido en la competencia.

El calendario del conjunto iraní prevé disputar los tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense: el 16 de junio frente a Nueva Zelanda y el 21 ante Bélgica, ambos en Inglewood, California, mientras que cerrará su participación en la primera ronda el 27 de junio contra Egipto en Seattle.

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