Amad Diallo Amad Diallo, el goleador de Costa de Marfil.

El oscuro trasfondo en su llegada a Europa desde Costa de Marfil

Nacido en Costa de Marfil la vida de Diallo cambió drásticamente en 2015 cuando con solo 13 años de edad ingresó a Italia bajo el control de una organización delictiva dedicada a la trata de personas. Para evadir los controles de migración de las autoridades europeas, los encargados del traslado le adjudicaron padres falsos: el director técnico Hamed Mamadou Traoré y Marina Edwige Carine Teher, empleada de una institución deportiva de Bérgamo, quienes fingieron tener la patria potestad.

En el mismo viaje se incluyó a otro niño, Hamed Junior Traoré - actual jugador del Olympique de Marsella -, bajo la simulación de que ambos eran hermanos biológicos, un vínculo sanguíneo que la justicia luego descartó.

Las maniobras clandestinas comenzaron a salir a la luz en 2017 a través de la denominada "Operación Bebé Elefante", una de las investigaciones penales impulsadas por el estado italiano. El procedimiento avanzó de manera decisiva tras el arresto de Giovanni Damiano Drago, un supuesto representante deportivo que decidió colaborar con la justicia aportando datos que confirmaron el ingreso ilegal de al menos cinco menores de edad en 2015.

Costa de Marfil - Ecuador Costa de Marfil lo ganó con el tiro del final.

El veredicto de la Federación Italiana de Fútbol ratificó que la red alteró documentos para registrar al futbolista con el nombre falso de Traoré Diallo Amad, con el cual firmó su primer vínculo con el Atalanta en julio de 2018.

Debido a su condición de menor de edad al momento en que ocurrieron las irregularidades, el extremo no debió afrontar consecuencias penales directas en el Viejo Continente, aunque la federación le impuso una penalización económica superior a los 48.000 euros, idéntica sanción a la recibida por Hamed Junior.

Con la llegada de su mayoría de edad, el jugador decidió desvincularse formalmente de ese pasado adoptando su apellido actual, manteniendo hasta el día de hoy un estricto silencio público sobre sus padres biológicos, cuyas identidades siguen bajo un absoluto misterio.

Amad Diallo Costa de Marfil cosechó sus tres primeros puntos.

El debut ideal de Costa de Marfil en el Mundial

El despegue deportivo del atacante fue sumamente veloz tras formarse en las divisiones inferiores del Atalanta, lo que motivó al Manchester United a desembolsar un monto de 37 millones de libras esterlinas por su ficha en enero de 2021.

Gracias a la agónica anotación conseguida sobre el cierre en Filadelfia, los Elefantes consiguieron acomodarse en la cima de las posiciones del Grupo E con tres unidades, compartiendo el liderazgo con la selección de Alemania, escuadra que en la misma jornada propinó una goleada por 7 a 1 a Curazao.

De esta manera, el tanto convertido en el epílogo del encuentro no solo representó una valiosa cosecha de puntos en el aspecto numérico, sino que también reavivó una impactante historia de superación infantil que el universo del fútbol se encarga de conmemorar.