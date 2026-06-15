Sebastián Beccacece se lamentó por la "falta de puntería" y apuntó contra el arbitraje en la caída de Ecuador

Sebastián Beccacece Sebastián Beccacece se quedó con las manos vacías.

La desazón de Sebastián Beccacece tras caer en el debut mundialista

En conferencia de prensa Beccacece reflexionó: "Sobre todo la falta de puntería, fuimos muy superiores en el primer tiempo. Creo que en el segundo tiempo ajustamos muy bien lo que teníamos que ajustar, también volvimos a tener una situación muy clara".

En cuanto a la no expulsión de Doué explicó: "Era claramente expulsión del lateral derecho, hace que no lo expulsen, que lo cambien. El central pasa al lateral y es el que termina conduciendo en la jugada del gol. Son cosas que lamentablemente no podemos manejar pero que terminan decidiendo un resultado injusto".

Embed ¡LA REACCIÓN DE BECCACECE! Calentura total del DT argentino por como se perdió el 1-0 Minda. El travesaño evitó por segunda vez el 1-0 de Ecuador ante Costa de Marfil.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/4X8Um22Vix — SportsCenter (@SC_ESPN) June 15, 2026

En cuanto a su futuro en el Mundial 2026, indicó: "Hay que enfocarse en lo que viene; lo que pasó ya no lo podemos cambiar. El equipo jugó muy bien, tuvo las ocasiones más claras del partido e incluso pudo quedarse con la victoria, pero un detalle al final nos dejó sin nada. No hay que dejar de creer ni de confiar".

Sebastián Beccacece Sebastián Becaccece le da indicaciones a Hernán Galíndez.

Así sigue el camino de Sebastián Beccacece en el Mundial

Tras caer en el debut el técnico argentino comandará a Ecuador frente a Curazao, el domingo 20 de junio en el Arrowhead Stadium (Kansas City) mientras que Alemania se medirá ante Costa de Marfil el mismo día desde las 17.

La tercera fecha de disputará el jueves 25 y el equipo de Sebastián Beccacece jugará contra Alemania desde las 17 en MetLife Stadium (New Jersey) y en el mismo horario Curazao cerrará su participación frente a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field (Philadelphia).