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"Resultado injusto"

Sebastián Beccacece se lamentó por la "falta de puntería" y apuntó contra el arbitraje en la caída de Ecuador

Ecuador perdió en los minutos finales ante Costa de Marfil y Sebastián Beccacece expresó su preocupación por algunos detalles

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Sebastián Beccacece cayó en su debut mundialista.

Sebastián Beccacece cayó en su debut mundialista.

Parecía que el debut entre Costa de Marfil y Ecuador terminaría igualado sin goles, pero un tanto africano a los 90 minutos cambió todo: los de Sebastián Beccacece se quedaron sin puntos y ahora deberán medirse ante Curazao y Alemania, un panorama complicado en la continuidad del elenco sudamericano en el Mundial 2026.

El tanto lo convirtió Amad Diallo, atacante de 23 años del Manchester United, cuya historia de vida está marcada por haber sido víctima de trata de personas cuando era niño.

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Finalizado el partido, el entrenador argentino no se guardó nada: sostuvo que su equipo dominó la primera mitad y remarcó que Guéla Doué, lateral de los Elefantes, debió ver la tarjeta roja. Además, un cambio posicional tras la sustitución del jugador apuntado terminó derivando en la asistencia para el tanto rival.

Sebastián Beccacece
Sebasti&aacute;n Beccacece se qued&oacute; con las manos vac&iacute;as.

Sebastián Beccacece se quedó con las manos vacías.

La desazón de Sebastián Beccacece tras caer en el debut mundialista

En conferencia de prensa Beccacece reflexionó: "Sobre todo la falta de puntería, fuimos muy superiores en el primer tiempo. Creo que en el segundo tiempo ajustamos muy bien lo que teníamos que ajustar, también volvimos a tener una situación muy clara".

En cuanto a la no expulsión de Doué explicó: "Era claramente expulsión del lateral derecho, hace que no lo expulsen, que lo cambien. El central pasa al lateral y es el que termina conduciendo en la jugada del gol. Son cosas que lamentablemente no podemos manejar pero que terminan decidiendo un resultado injusto".

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En cuanto a su futuro en el Mundial 2026, indicó: "Hay que enfocarse en lo que viene; lo que pasó ya no lo podemos cambiar. El equipo jugó muy bien, tuvo las ocasiones más claras del partido e incluso pudo quedarse con la victoria, pero un detalle al final nos dejó sin nada. No hay que dejar de creer ni de confiar".

Sebastián Beccacece
Sebasti&aacute;n Becaccece le da indicaciones a Hern&aacute;n Gal&iacute;ndez.

Sebastián Becaccece le da indicaciones a Hernán Galíndez.

Así sigue el camino de Sebastián Beccacece en el Mundial

Tras caer en el debut el técnico argentino comandará a Ecuador frente a Curazao, el domingo 20 de junio en el Arrowhead Stadium (Kansas City) mientras que Alemania se medirá ante Costa de Marfil el mismo día desde las 17.

La tercera fecha de disputará el jueves 25 y el equipo de Sebastián Beccacece jugará contra Alemania desde las 17 en MetLife Stadium (New Jersey) y en el mismo horario Curazao cerrará su participación frente a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field (Philadelphia).

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