Costa de Marfil se lo ganó a Ecuador sobre el final de un duelo intenso y parejo

A los 44 minutos del segundo tiempo, un centro rasante desde la derecha, del defensor Wilfried Singo, que desbordó de contra por la banda derecha, terminó en un disparo bajo y a un toque desde el borde del área del extremo Amad Diallo, que colocó la pelota contra el poste derecho de Galíndez y anotó el 1-0 que terminó siendo definitivo para Costa de Marfil.

futbol-mundial 2026-ecuador-costa de marfil-amad diallo (1) Amad Diallo, desde este domingo, héroe nacional de Costa de Marfil. El atacante le dio el triunfo agónico al seleccionado africano frente a Ecuador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigasTopFutbol/status/2066324053682434261&partner=&hide_thread=false Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Copa del Mundo, Grupo E



ESCAPADA DE YAN DIOMANDE PARA LA DEFINICIÓN DE AMAD DIALLO



VICTORIA AGÓNICA PARA LOS AFRICANOSpic.twitter.com/q6rjsjEh4D — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 15, 2026

Ecuador y Costa de Marfil brindaron un partido intenso y vibrante

Apostando a un juego de movilidad y explotando velocidad y despliegue en el campo de juego, los seleccionados de Ecuador y Costa de Marfil tuvieron su estreno en la Copa Mundial de Fútbol 2026. El trámite fue parejo y ambos equipos devolvían golpe por golpe.