Costa de Marfil se lo ganó a Ecuador sobre el final de un duelo intenso y parejo

La Selección de Ecuador, representante de la Conmebol, debutó este domingo en el Grupo E, frente a Costa de Marfil, de la Confederación Africana de Fútbol, y luego de un intenso y dinámico partido, los africanos se quedaron con el triunfo en los compases finales del duelo jugado en Filadelfia.
A los 44 minutos del segundo tiempo, un centro rasante desde la derecha, del defensor Wilfried Singo, que desbordó de contra por la banda derecha, terminó en un disparo bajo y a un toque desde el borde del área del extremo Amad Diallo, que colocó la pelota contra el poste derecho de Galíndez y anotó el 1-0 que terminó siendo definitivo para Costa de Marfil.
Ecuador y Costa de Marfil brindaron un partido intenso y vibrante
Apostando a un juego de movilidad y explotando velocidad y despliegue en el campo de juego, los seleccionados de Ecuador y Costa de Marfil tuvieron su estreno en la Copa Mundial de Fútbol 2026. El trámite fue parejo y ambos equipos devolvían golpe por golpe.
Cuando todo parecía encaminado a una justa igualdad, y en el momento en que el Ecuador que dirige el argentino Sebastián Beccacese presionaba en el campo rival y generaba situaciones de gol, llegó el baldazo de agua fría cuando faltaba un minuto para finalizar el tiempo reglamentario.
La obtención de un balón en defensa, le permitió al lateral Yan Diomande escapar por derecha, para luego tirar un centro preciso al punto penal, donde el delantero Amad Diallo, le dio un exquisito zurdazo, a un toque, que se clavó en el palo derecho del arquero Galíndez.
Síntesis de Ecuador vs. Costa de Marfil
Mundial 2026 -Grupo E – Fecha 1
Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia, Estados Unidos)
Árbitro: Francois Letexier (Francia)
VAR: Jarred Gillett (Australia)
Selección de Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Minda, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Enner Valencia, John Yeboah. DT: Sebastián Beccacece.
Selección de Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guela Doue, Wilfried Singo, Emmanuel Adbadou, Ghislan Konan; Yan Diomande, Seko Fofana, Franck Kessie, Bazoumana Traore; Nicolas Pépé, Elye Wahi. DT: Emerse Fae.
Gol: 98' Amad Diallo (CM)