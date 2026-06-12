La historia de Marcos Senesi: rechazó a Italia y jugará el Mundial 2026 para la Selección argentina

Luego pasó a jugar en el Feyenoord, de Países Bajos, donde jugó 116 encuentros y anotó 9 goles. Después de su gran labor en el club de Países Bajos fue convocado por Scaloni a la Selección argentina.

A mediados de 2022 vivió un momento histórico, ya que fue citado tanto por Italia como por Lionel Scaloni para la Finalissima. Sin embargo, se inclinó por la Albiceleste. No debutó en ese encuentro, sino que fue en una goleada ante Estonia por 5-0 el 5 de junio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TodoFutbolsn/status/2065161882248315332&partner=&hide_thread=false Esto es buenísimo. Kelci-Rose, novia de Marcos Senesi, filmó el MOMENTO EXACTO del llamado de la delegación de la Selección Argentina para que el defensor se sume a la convocatoria. pic.twitter.com/pQu3qyI7oE — InfoFutbol (@TodoFutbolsn) June 11, 2026

Kelci Rose, la novia futbolista de Marcos Senesi

Hubo un hecho llamativo tras la convocatoria de Senesi al equipo campeón del mundo en Qatar 2022. Entre las primeras personas en celebrar la noticia estuvo su novia, Kelci Rose, una joven futbolista inglesa que compartió su emoción en redes sociales apenas se confirmó que el defensor jugaría en Argentina reemplazando a Leonardo Balerdi en la nómina de Lionel Scaloni.

senesi-kelci-rose Senesi está con su novia Kelci Rose.

Marcos Senesi y Kelci Rose comenzaron su relación a principios de 2024 en el entorno de AFC Bournemouth. Ambos participaron de una campaña promocional para presentar las nuevas camisetas del club y ese encuentro terminó marcando el inicio de una historia que rápidamente se consolidó.