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Mundial 2026

La historia de Marcos Senesi: rechazó a Italia y jugará el Mundial 2026 para la Selección argentina

El defensor Marcos Senesi fue convocado a la Selección argentina para el Mundial 2026 tras la lesión de Leonardo Balerdi. La historia del jugador de 29 años nacido en Concordia

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Marcos Senesi jugará el Mundial para la Selección argentina.

Marcos Senesi jugará el Mundial para la Selección argentina.

El defensor Marcos Senesi tiene una historia muy particular. El jugador, que fue convocado a la Selección argentina a último momento para el Mundial 2026 tras la lesión de Leonardo Balerdi, rechazó a Italia y jugará para el equipo conducido por Lionel Scaloni.

Marcos Senesi, quien días atrás estaba de vacaciones, recibió el llamado que tanto esperó en su carrera y se sumará al elenco nacional para encarar un nuevo sueño mundialista.

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Senesi, que nació en Concordia, Entre Ríos el 10 de mayo de 1997, firmó un contrato con Tottenham recientemente tras su buen paso por el Bournemouth. El jugador se formó en las Inferiores de San Lorenzo de Almagro, donde jugó en Primera entre 2016 y junio de 2019, disputó 72 partidos y marcó un gol.

Luego pasó a jugar en el Feyenoord, de Países Bajos, donde jugó 116 encuentros y anotó 9 goles. Después de su gran labor en el club de Países Bajos fue convocado por Scaloni a la Selección argentina.

A mediados de 2022 vivió un momento histórico, ya que fue citado tanto por Italia como por Lionel Scaloni para la Finalissima. Sin embargo, se inclinó por la Albiceleste. No debutó en ese encuentro, sino que fue en una goleada ante Estonia por 5-0 el 5 de junio.

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Kelci Rose, la novia futbolista de Marcos Senesi

Hubo un hecho llamativo tras la convocatoria de Senesi al equipo campeón del mundo en Qatar 2022. Entre las primeras personas en celebrar la noticia estuvo su novia, Kelci Rose, una joven futbolista inglesa que compartió su emoción en redes sociales apenas se confirmó que el defensor jugaría en Argentina reemplazando a Leonardo Balerdi en la nómina de Lionel Scaloni.

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Senesi est&aacute; con su novia Kelci Rose.

Senesi está con su novia Kelci Rose.

Marcos Senesi y Kelci Rose comenzaron su relación a principios de 2024 en el entorno de AFC Bournemouth. Ambos participaron de una campaña promocional para presentar las nuevas camisetas del club y ese encuentro terminó marcando el inicio de una historia que rápidamente se consolidó.

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