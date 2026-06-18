La estrella de Corea del Sur que combina fútbol, mate y una carrera como modelo

Cho Gue-Sung - Corea del Sur El jugador de Corea del Sur ha sido portada de diferentes revistas de moda.

De la hazaña con Corea del Sur en Qatar 2022 a las portadas de Vogue y Louis Vuitton

La popularidad global del delantero de casi 1,90 metro de altura se disparó de forma definitiva el 28 de noviembre de 2022 en el Estadio Ciudad de la Educación de Doha, Qatar. Durante el segundo tiempo de un adverso partido contra Ghana, Cho Gue-sung conectó dos cabezazos en tan solo tres minutos; de esta manera, se transformó en el primer futbolista de Corea del Sur en marcar dos goles de cabeza en un mismo partido de la Copa del Mundo, aunque su selección terminó perdiendo el encuentro por la mínima diferencia.

Aquel destacado aporte en Medio Oriente no solo lo proyectó en el plano deportivo, sino que lo catapultó de inmediato a las portadas de las revistas de moda más prestigiosas, siendo elegido como figura central de Vogue Korea apenas finalizado el torneo y apareciendo semanas después en la tapa de Elle Men.

En sus perfiles oficiales de redes sociales, el atacante suele alternar imágenes de sus entrenamientos con producciones estéticas donde modela diversos estilos para firmas de lujo como Louis Vuitton, vistiendo desde total denim y tweed reinterpretado hasta abrigos puffer blancos de gran volumen y accesorios que reflejan tendencias internacionales combinadas con referencias a sus raíces coreanas.

Cho Gue-Sung - Corea del Sur Las fotos del jugador de Corea del Sur están dando la vuelta al mundo.

Nacido el 25 de enero de 1998 en Ansan, provincia de Gyeonggi, el menor de tres hermanos completó su educación primaria en la Escuela Iho, la secundaria en Wongok y la técnica superior en Anyang antes de volcarse al deporte profesional.

Cho Gue-sung ingresó inicialmente a la Universidad de Gwangju para estudiar la carrera de Ciencias del Deporte, ámbito donde dio sus primeros pasos en el fútbol competitivo y que posteriormente abandonó al comenzar su formación en el ámbito del fútbol profesional.

Corea del Sur

El fenómeno viral del mate y su presente en el Mundial 2026 con Corea del Sur

Cuatro años después de su irrupción en Qatar el atacante surcoreano regresó al centro del escenario mediático en el Mundial 2026 a raíz de sus particulares hábitos antes de los partidos. La imagen del futbolista sosteniendo un mate al bajar del autobús del seleccionado en Guadalajara se replicó velozmente en diversas plataformas digitales y medios de comunicación, sumando un nuevo componente de singularidad a su perfil público.

Lo concreto es que, en un contexto mundialista donde cada pequeño detalle adquiere una enorme relevancia global, la figura de Cho Gue-sung se posicionó nuevamente en el foco de las discusiones de los fanáticos. A pesar de que el futbolista no llegó a sumar minutos en cancha durante la victoria conseguida por Corea del Sur en su estreno oficial frente al conjunto de la República Checa, su impacto fuera del césped fue absoluto y su arribo al recinto deportivo portando el mate causó un auténtico furor en las redes.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, la peculiar escena se repitió con idénticas características pocos días después en la concentración de la delegación surcoreana. El centrodelantero volvió a mostrarse públicamente llevando un termo bajo el brazo al momento de acercarse a los sectores asignados para los fanáticos con el claro objetivo de firmar autógrafos, consolidando así el costado más llamativo de su perfil mediático en este certamen ecuménico.