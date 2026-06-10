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La sorpresa del 10

La curiosa reacción de Lionel Messi cuando un futbolista islandés le dijo: "¿Te acordás quién soy?"

Lionel Messi fue sorprendido en el amistoso entre la Selección argentina e Islandia cuando le realizaron una curiosa pregunta

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La imagen de Lionel Messi está dando vuelta al mundo.

La imagen de Lionel Messi está dando vuelta al mundo.

Lionel Messi disputó poco más de 20 minutos en el amistoso entre la Selección argentina e Islandia en el último compromiso previo al Mundial 2026. El capitán convirtió un gol, dejó destellos de su calidad y fue protagonista de una situación tan inesperada como llamativa una vez finalizado el encuentro.

Como suele ocurrir, varios jugadores rivales se acercaron para saludarlo e intercambiar camisetas. Sin embargo, el astro argentino no esperaba escuchar una frase que lo descolocó por unos instantes. Más tarde, en la zona mixta, reveló qué fue lo que sucedió.

Lionel Messi - Daníel Gudjohnsenm
Lionel Messi y Dan&iacute;el Gudjohnsenm en una imagen que dio la vuelta al mundo.

Lionel Messi y Daníel Gudjohnsenm en una imagen que dio la vuelta al mundo.

La reacción de Lionel Messi cuando un futbolista islandés le dijo: "¿Te acordás quién soy?"

En el minuto 83 ingresó con el número 22 en la espalda Daníel Gudjohnsenm delantero de 20 años que mide 1.90 y juega en el Malmö FF, en la Liga de Suecia. Cuando finalizó el partido le estrechó la mano a Lionel Messi, lo abrazó y le preguntó: "¿Te acordás quién soy?".

El 10 argentino lo miró con incredulidad, intentando recordar de dónde lo conocía hasta que el delantero islandés agregó: "Jugaste con mi papá". Y, claro, Daníel es hijo del ex jugador del Barcelona Eidur Gudjohnsen, con quien Lio compartió equipo entre 2006 y 2009, convirtiéndose en el primer jugador nacido en Islandia en conseguir la Champions League.

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Messi sonrió para continuar el diálogo con su rival de turno y hasta prometerle una camiseta que se la daría luego en los vestuarios, dejando una imagen sorprendente que recuerda y deja en evidencia la vigencia del 10.

Lionel Messi - Eidur Gudjohnsen
Lionel Messi junto a Eidur Gudjohnsen, en sus a&ntilde;os dorados en Barcelona.

Lionel Messi junto a Eidur Gudjohnsen, en sus años dorados en Barcelona.

Lionel Messi se expresó sobre la particular situación

Frente a los micrófonos fue consultado por el particular momento y el 10 respondió: "La verdad que me sorprendió en ese momento. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. No me acuerdo la verdad, él era chiquito. Me acuerdo de haberlo visto, que esté con el padre en algún entrenamiento. Pero no me acordaba, era muy chico".

Lionel Messi - Eidur Gudjohnsenm
Lio Messi y Eidur Gudjohnsen ganaron juntos 6 t&iacute;tulos.

Lio Messi y Eidur Gudjohnsen ganaron juntos 6 títulos.

Lionel Messi y Eidur Gudjohnsen compartieron plantel entre 2006 y 2009, siendo parte del histórico equipo que armó Pep Guardiola; juntos ganaron:

  • 1 Liga.
  • 1 Copa del Rey.
  • 2 Supercopas de España.
  • 1 Champions League.
  • 1 Supercopa de Europa.

Eidur Gudjohnsen fue capitán y goleador histórico de Islandia; hoy, 20 años después de haber conocido a Lionel, fue su hijo quien se presentó para regalarnos un momento histórico y curioso.

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