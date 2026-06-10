La curiosa reacción de Lionel Messi cuando un futbolista islandés le dijo: "¿Te acordás quién soy?"

El 10 argentino lo miró con incredulidad, intentando recordar de dónde lo conocía hasta que el delantero islandés agregó: "Jugaste con mi papá". Y, claro, Daníel es hijo del ex jugador del Barcelona Eidur Gudjohnsen, con quien Lio compartió equipo entre 2006 y 2009, convirtiéndose en el primer jugador nacido en Islandia en conseguir la Champions League.

Embed La sorpresa de Leo Messi al enterarse que jugó contra Eiður Gudjohnsen.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/u3KaT0nlj1 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 10, 2026

Messi sonrió para continuar el diálogo con su rival de turno y hasta prometerle una camiseta que se la daría luego en los vestuarios, dejando una imagen sorprendente que recuerda y deja en evidencia la vigencia del 10.

Lionel Messi - Eidur Gudjohnsen Lionel Messi junto a Eidur Gudjohnsen, en sus años dorados en Barcelona.

Lionel Messi se expresó sobre la particular situación

Frente a los micrófonos fue consultado por el particular momento y el 10 respondió: "La verdad que me sorprendió en ese momento. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. No me acuerdo la verdad, él era chiquito. Me acuerdo de haberlo visto, que esté con el padre en algún entrenamiento. Pero no me acordaba, era muy chico".

Lionel Messi - Eidur Gudjohnsenm Lio Messi y Eidur Gudjohnsen ganaron juntos 6 títulos.

Lionel Messi y Eidur Gudjohnsen compartieron plantel entre 2006 y 2009, siendo parte del histórico equipo que armó Pep Guardiola; juntos ganaron:

1 Liga.

1 Copa del Rey.

2 Supercopas de España.

1 Champions League.

1 Supercopa de Europa.

Eidur Gudjohnsen fue capitán y goleador histórico de Islandia; hoy, 20 años después de haber conocido a Lionel, fue su hijo quien se presentó para regalarnos un momento histórico y curioso.