Kylian Mbappé debutó con dos goles y le envió un mensaje a sus detractores: "No juego por venganza"

El astro del Real Madrid - con 14 goles - quedó a tan solo dos de igualar a Miroslav Klose y a Lionel Messi (máximos artilleros de las Copas del Mundo con 16 tantos) y ya se convirtió en el máximo goleador del conjunto galés con 58 en 99 partidos, superando a Olivier Giroud.

La diferencia entre el delantero francés con el histórico delantero alemán y el 10 argentino, es que Mbappé tiene 14 dianas en 15 partidos, mientras que Klose logró los 16 en 24 y Messi en 27.

No obstante, continúa en el centro de las desaprobaciones tanto en su selección como en la Casa Blanca del fútbol, una situación que lo tiene descolocado y que considera injusta.

Francia Kylian Mbappé convierte y lo celebra todo Francia.

Kylian Mbappé le envió un mensaje a sus detractores

Luego de consagrarse como la figura de Francia frente a Senegal, declaró: "Siempre es importante empezar bien las competiciones. Te da un poco más de tranquilidad, aunque nunca te sientes completamente a gusto en un Mundial. Lo hemos visto con los demás equipos; es difícil empezar con una victoria".

"Todos los equipos saben que el Mundial es único; todos quieren ganar y dar una buena imagen de su país. Hoy no fue un partido fácil, pero sabemos que en cualquier momento podemos marcar y cambiar el rumbo del partido, así que eso ayuda. Solo estoy concentrado en dar lo mejor de mí por mi país. Eso es todo. Enfoque total en eso", comenzó explicando.

Las acusaciones contra Mbappé se basan en que no sería un líder positivo y que mantendría una falta de compromiso con sus compañeros; sin embargo el 10 prefirió aclarar: "No estoy jugando por venganza. Si quisiera callar a todos los críticos, tendría que jugar hasta los 80 años. Juego para hacer historia para mi país y para ayudar a mi equipo a llegar a la final y ganar la Copa del Mundo. Lo demás siempre formará parte de quién soy y de mi carrera como jugador".

Embed "SI EMPIEZO A JUGAR PARA CALLAR A TODAS LAS PERSONAS QUE ME CRITICAN, CREO QUE TENDRÍA QUE JUGAR HASTA LOS 80 AÑOS"



Kylian Mbappé



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"Es solo el primer partido de la fase de grupos. Aunque la gente se deje llevar por la euforia o critique, debemos mantener la calma y la serenidad en lo que tenemos que hacer. En un Mundial todo sucede muy rápido; dentro de seis días tenemos el partido contra Irak, que debemos ganar para clasificarnos", concluyó Kylian Mbappé.

Luego en sus redes sociales agregó: "Siempre es importante empezar con una victoria. El camino será largo, pero estamos preparados".

Embed Toujours important de commencer par une victoire. Le chemin sera long mais nous sommes prêts. pic.twitter.com/JhPbpUQopN — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 16, 2026

La selección de Francia volverá a jugar el próximo lunes 22 de junio a partir de las 18 frente a Irak, quienes debutaron con una caída por 4 a 1 frente a Noruega.