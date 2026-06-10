Mbappé otra vez en el centro de las críticas: dejó la concentración de la Selección de Francia y apareció en Madrid

En Francia, varios hinchas interpretaron el viaje como un gesto inoportuno en plena preparación mundialista, más allá de que la Federación Francesa no cuestionó oficialmente la ausencia y el permiso había sido concedido por motivos personales.
mmbape ester
Mbappé habría sido visto con Ester Expósito por las calles de Madrid, lo que despertó las críticas de los fanáticos.
La controversia se suma a un clima ya cargado alrededor de Kylian Mbappé, que llega a la Copa del Mundo con la presión de liderar a la Selección de Francia procurando recuperar su mejor versión que, según portales franceses, no es la óptima para portar la camiseta “bleu”.