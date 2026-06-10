Mbappé otra vez en el centro de las críticas: dejó la concentración de la Selección de Francia y apareció en Madrid

La salida del Mbappé había sido autorizada con motivo de asuntos personales, por lo que no se trató de un acto de indisciplina formal ni de una decisión tomada al margen del cuerpo técnico encabezado por Didier Deschamps. Sin embargo, los simpatizantes del elenco galo consideraron el acto como una falta de compromiso con el equipo nacional, según consignó el periódico español Mundo Deportivo.

mbappe francia Deschamps autorizó a Mbappé a dejar la concentración de la Selección de Francia a días del inicio de la Copa del Mundo.

Mbappé otra vez en el ojo de la tormenta

El malestar creció cuando comenzaron a circular imágenes y versiones que ubicaban al Kylian Mbappé en Madrid junto a su pareja, Ester Expósito. El dato alimentó las críticas en parte del ambiente francés porque ocurrió a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026.