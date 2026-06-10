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Mbappé otra vez en el centro de las críticas: dejó la concentración de la Selección de Francia y apareció en Madrid

Kylian Mbappé dejó la concentración de la Selección de Francia después del amistoso ante Irlanda del Norte. Su aparición en Madrid generó malestar entre los hinchas

Por UNO
Mbappé fue visto por las calles de Madrid luego de dejar la concentración de la Selección de Francia. 

Mbappé fue visto por las calles de Madrid luego de dejar la concentración de la Selección de Francia. 

Kylian Mbappé quedó otra vez en el centro de una polémica luego de abandonar la concentración de la Selección de Francia tras el amistoso ante Irlanda del Norte. El futbolista generó una ola críticas luego de que se lo viera por las calles de Madrid junto a su pareja, a días del inicio de la Copa del Mundo.

La salida del Mbappé había sido autorizada con motivo de asuntos personales, por lo que no se trató de un acto de indisciplina formal ni de una decisión tomada al margen del cuerpo técnico encabezado por Didier Deschamps. Sin embargo, los simpatizantes del elenco galo consideraron el acto como una falta de compromiso con el equipo nacional, según consignó el periódico español Mundo Deportivo.

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Deschamps autorizó a Mbappé a dejar la concentración de la Selección de Francia a días del inicio de la Copa del Mundo.

Deschamps autorizó a Mbappé a dejar la concentración de la Selección de Francia a días del inicio de la Copa del Mundo.

Mbappé otra vez en el ojo de la tormenta

El malestar creció cuando comenzaron a circular imágenes y versiones que ubicaban al Kylian Mbappé en Madrid junto a su pareja, Ester Expósito. El dato alimentó las críticas en parte del ambiente francés porque ocurrió a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

En Francia, varios hinchas interpretaron el viaje como un gesto inoportuno en plena preparación mundialista, más allá de que la Federación Francesa no cuestionó oficialmente la ausencia y el permiso había sido concedido por motivos personales.

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Mbappé habría sido visto con Ester Expósito por las calles de Madrid, lo que despertó las críticas de los fanáticos.

Mbappé habría sido visto con Ester Expósito por las calles de Madrid, lo que despertó las críticas de los fanáticos.

La controversia se suma a un clima ya cargado alrededor de Kylian Mbappé, que llega a la Copa del Mundo con la presión de liderar a la Selección de Francia procurando recuperar su mejor versión que, según portales franceses, no es la óptima para portar la camiseta “bleu”.

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