Además del gran objetivo colectivo de la Selección Argentina, de defender el título de campeón, Lionel Messi tiene un incentivo individual para esta Copa Mundial de Fútbol 2026: el récord de goles en este certamen ecuménico de la FIFA y que ostenta el alemán Miroslav Klose.
Lionel Messi y Kylian Mbappé van por el récord de goleador de los Mundiales de Miroslav Klose
El alemán Klose marcó una cifra de goles en Mundiales que puede ser superado en la Copa Mundial de Fútbol 2026: Lionel Messi y Kylian Mbappé están en carrera
El ex delantero alemán Miroslav Klose es el máximo goleador mundialista, con una suma de 16 goles, pero a solo uno más figura el astro brasileño Ronaldo de Brasil. El podio lo completa otro germano: Gerd Müller, histórico delantero que brilló en la década del 70.
El récord de Klose: el gran objetivo de Lionel Messi y Kylian Mbappé
El capitán argentino Lionel Messi llega a esta edición como el cuarto mayor goleador en la historia de los Mundiales con 13 tantos. El primero de ellos llegó en Alemania 2006, otros cuatro los hizo en Brasil 2014, mientras que en Rusia 2018 solo hizo uno y en Qatar 2022 brilló con otros siete.
El francés Kylian Mbappé, por su parte, necesitó de muchas menos participaciones para aparecer entre los primeros de esta lista. Tuvo su estreno mundialista en Rusia 2018, donde fue clave con sus cuatro anotaciones para levantar el trofeo de selecciones más valioso del mundo.
A su vez, en Qatar 2022 fue el máximo goleador gracias a sus ocho anotaciones, tres de ellas en su inolvidable actuación en la final, donde casi le gana prácticamente solo a la Selección Argentina.
Quiénes pueden dar la sorpresa en la Copa Mundial de Fútbol 2026
Además de Messi y Mbappé, hay varios jugadores de otros seleccionados que matemáticamente pueden en este Mundial 2026 llegar a la marca del Bombardero Alemán. Ellos son el brasileño Neymar, el inglés Harry Kane y el portugués Cristiano Ronaldo, aunque tienen 8 cada uno y están muy lejos de Klose.
El aspecto matemático de esta Copa Mundial tiene beneficios para los nuevos aspirantes, ya que la fase de grupos contará con 48 selecciones por primera vez en la historia, por lo que habrán varios combinados muy débiles que podrían ayudar a la causa goleadores. Además, aquellas selecciones que alcancen las semifinales disputarán un máximo de ocho partidos, uno más que en las ediciones anteriores.
Los 10 máximos goleadores en la historia de los Mundiales
- Miroslav Klose: 16 goles en 24 partidos
- Ronaldo Nazario: 15 goles en 19 partidos
- Gerd Müller: 14 goles en 13 partidos
- Just Fontaine: 13 goles en seis partidos
- Lionel Messi: 13 goles en 26 partidos
- Kylian Mbappé: 12 goles en 14 partidos
- Pelé: 12 goles en 14 partidos
- Sándor Kocsis: 11 goles en 5 partidos
- Jürgen Klinsmann: 11 goles en 17 partidos
- Helmut Rahn: 10 goles en 10 partidos