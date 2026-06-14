Kansas City y su pasión por los Royals en la espera del debut de Argentina en el Mundial 2026

(Enviado especial) Aunque será una de las sedes del Mundial 2026 e incluso del debut de la Selección argentina, con Lionel Messi, Kansas City sigue con su día a día y con una de sus pasiones: el béisbol y los Royals, el equipo de la ciudad.
Aunque será una de las sedes del Mundial 2026 e incluso del debut de la Selección argentina, con Lionel Messi, Kansas City sigue con su día a día y una de sus pasiones: el béisbol y los Royals, el equipo de la ciudad.
(Enviado especial) Aunque será una de las sedes del Mundial 2026 e incluso del debut de la Selección argentina, con Lionel Messi, Kansas City sigue con su día a día y con una de sus pasiones: el béisbol y los Royals, el equipo de la ciudad.
Para amenizar la espera del debut de La Scaloneta del próximo martes nada mejor que ir al Kauffman Stadium, ubicado en el mismo predio que el estadio donde se jugarán 6 partidos de la Copa del Mundo, para ver a los dueños de casa ganarle 4 a 0 a los Astros de Houston.
Los Kansas City Royals compiten en la División Central de la Liga Americana de la MLB (Major League Baseball) y es habitual que tengan una buena convocatoria teniendo en cuenta que el béisbol es muy popular en todo Estados Unidos y que el valor de los tickets no es demasiado alto (de 30 a 35 dólares, pero depende del partido) debido que solo en la temporada regular cada equipo juega 162 partidos entre fines de marzo y principios de octubre.
Actualmente los Royals no están en su mejor momento, su récord es de 28 triunfos y 43 caídas, y una particularidad de la Liga es que el conjunto de Kansas había jugado contra los Astros el viernes (perdió 8 a 7) y esta semana tendrá agenda completa ya que se medirá lunes, martes y miércoles con los Nationals, en Washington, y jueves, viernes y domingo volverá a ser local frente a los Cardinals de Saint Louis.
La experiencia de ver béisbol es atractiva más allá de que a uno le guste o entienda el juego, el estadio es muy cómodo y moderno, hay mucho público (no estaba lleno caben 37.000 personas), buena comida, cerveza, merchandising y también algo de clima futbolero cuando uno se cruza con un hincha de Argelia o con algún colega venezolano, conocedor del béisbol, que vino a cubrir la Copa del Mundo y nos cuenta que anduvo por Mendoza en la Copa América 2011 siguiendo a la Vinotinto.
Encontrar un venezolano no es casualidad porque por más que el ídolo local es Patrick Mahomes, el quarterback de los Chiefs en el fútbol americano, los dos referentes de los Royal son el tercera base texano Robert Witt Jr. y el receptor Salvador Pérez, nacido Valencia y quien a los 36 años lleva 15 años en el equipo y fue campeón de la Serie Mundial del 2015, entre otros logros.
Una verdadera leyenda del béisbol y de una ciudad que sigue su vida sin reparar demasiado en que la Selección argentina, con el propio Lionel Messi, va a debutar aquí en el Mundial 2026 dentro de pocas horas.