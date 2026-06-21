Japón goleó a Túnez en el partido número 1000 de los Mundiales y lo eliminó

Los nipones golpearon desde temprano en el partido, ya que Daichi Kamada abrió el marcador a los tres minutos. Desde entonces, el dominio japonés fue una constante en el cotejo, ante un rival que llegaba obligado a reaccionar después del 5-1 sufrido frente a Suecia y del cambio de entrenador en plena cita mundialista.

La diferencia pudo haber sido incluso mayor antes del descanso. El arquero tunecino Aymen Dahmen debió trabajar más de la cuenta y sacó una pelota prácticamente sobre la línea.

Sin embargo, la resistencia tunecina se quebró otra vez a los 31 minutos, cuando Ayase Ueda recibió la pelota afuera del área y lanzó un remate cruzado para el 2-0.

Ayase Udeda marcó un doblete para Japón.

En el complemento los nipones redondearon la goleada. Junya Ito marcó el tercero tras una jugada en la que con dos pases lograron dejarlo solo contra el arquero.

Lugo Ueda convirtió el cuarto, esta vez con un cabezazo preciso al segundo palo, por encima de los defensores tunecinos.

Japón goleó a Túnez y lo dejó afuera de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.