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Japón goleó a Túnez en el partido número 1000 de los Mundiales y lo eliminó

Japón goleó Túnez por la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026 y lo eliminó del certamen. Fue el partido 1000 en las Copas del Mundo

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Los japoneses festejan uno de los goles que marcaron ante Túnez.

Los japoneses festejan uno de los goles que marcaron ante Túnez.

La selección de Japón goleó por 4-0 a Túnez este domingo en la madrugada en el Estadio Monterrey, por la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026, dio un paso importante hacia los octavos de final y lo eliminó del certamen. Fue el partido número 1000 en las Copas del Mundo.

Los Samuráis Azules se impusieron a los tunecinos gracias a los goles de Ayase Ueda (2), Daichi Kamada y Junya Ito en una jornada que puede marcar el rumbo de su participación en la Copa del Mundo.

Jap&oacute;n logr&oacute; una gran goleada en Monterrey.

Japón logró una gran goleada en Monterrey.

El conjunto asiático suma tres puntos fundamentales que lo colocan con cuatro unidades al igual que Países Bajos (el equipo nipón está segundo por diferencia de gol), Suecia tiene tres y cierra las posiciones Túnez sin puntos.

Los nipones golpearon desde temprano en el partido, ya que Daichi Kamada abrió el marcador a los tres minutos. Desde entonces, el dominio japonés fue una constante en el cotejo, ante un rival que llegaba obligado a reaccionar después del 5-1 sufrido frente a Suecia y del cambio de entrenador en plena cita mundialista.

La diferencia pudo haber sido incluso mayor antes del descanso. El arquero tunecino Aymen Dahmen debió trabajar más de la cuenta y sacó una pelota prácticamente sobre la línea.

Sin embargo, la resistencia tunecina se quebró otra vez a los 31 minutos, cuando Ayase Ueda recibió la pelota afuera del área y lanzó un remate cruzado para el 2-0.

Ayase Udeda marc&oacute; un doblete para Jap&oacute;n.

Ayase Udeda marcó un doblete para Japón.

En el complemento los nipones redondearon la goleada. Junya Ito marcó el tercero tras una jugada en la que con dos pases lograron dejarlo solo contra el arquero.

Lugo Ueda convirtió el cuarto, esta vez con un cabezazo preciso al segundo palo, por encima de los defensores tunecinos.

Japón goleó a Túnez y lo dejó afuera de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

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