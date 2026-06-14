Partidazo en el Grupo F: Japón se lo empató dos veces a Países Bajos

Países Bajos - Japón Países Bajos y Japón repartieron puntos en su debut en el Mundial.

Los goles de la ventaja de Países Bajos y la primera reacción de Japón

La paridad inicial se quebró a los cinco minutos de la segunda etapa a favor de la Naranja Mecánica. La acción se originó a partir de un centro enviado desde el sector derecho hacia el segundo poste, zona donde apareció el defensor Virgil Van Dijk para conectar un preciso cabezazo que terminó impactando en el poste izquierdo del arquero rival antes de ingresar a la portería.

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La contestación de Japón llegó a los 12 minutos del complemento por intermedio de una extensa jugada de asociación colectiva. El mediocampista Keito Nakamura tomó la pelota sobre la banda derecha, recortó hacia la zona central y sacó un disparo rasante que se metió junto al poste derecho de Bart Verbruggen, lo que representó el primer remate directo al arco del equipo asiático.

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Solo seis minutos más tarde, a los 18, Países Bajos volvió a inclinar la balanza a su favor gracias a la insistencia del extremo Crysencio Summerville. El atacante, quien había desequilibrado por el carril derecho durante gran parte del encuentro, buscó el arco en esta oportunidad y ensayó un remate de zurda con efecto que rozó el palo y se transformó en el 2 a 1 transitorio.

A Países Bajos se lo empataron sobre el final

Cuando restaban pocos minutos para el final, el seleccionado japonés alcanzó el empate definitivo a los 43 minutos luego de un tiro de esquina ejecutado desde el costado izquierdo.

Países Bajos - Japón Finalmente Países Bajos y Japón empataron 2 a 2.

El delantero Koki Ogawa conectó un remate de cabeza ganandole en las alturas a Van Dijk que ganó potencia tras desviarse levemente en la cabeza del volante Daichi Kamada, logrando de esa forma sorprender al arquero Verbruggen.

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De cara a la próxima fecha de la fase de grupos Países Bajos se enfrentará ante Suecia el sábado 20 de junio a las 14, en tanto que el combinado de Japón medirá fuerzas contra Túnez el domingo 21 de junio a partir de la 1.