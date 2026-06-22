Expulsaron del estadio a un hincha argentino por chicanear a los uruguayos tras el empate ante Cabo Verde

Allí tomó notoriedad un hincha argentino que se hizo presente en el Hard Rock Stadium. El hombre tenía puesta la mítica camiseta que la Selección argentina y que Lionel Messi utilizaron en 2006 y también tenía en su cabeza una gorra del conjunto nacional.

Según testigos que estaban presentes en el lugar el hombre se burló por el empate conseguido por Cabo Verde y la seguridad del estadio decidió retirarlo del recinto con el objetivo que la situación se calmara.

Hincha argentino fue expulsado de una tribuna del Hard Rock Stadium, en Miami, tras provocar a hinchas uruguayos durante el empate entre Uruguay y Cabo Verde. pic.twitter.com/ArhMDwf7xD — Barra Brava (@barrabrava_net) June 22, 2026

A su alrededor los uruguayos lo increparon y en las redes sociales el conflicto continuó aunque los usuarios de la red social X (ex Twitter) insistieron en que no se trataba de un hincha argentino.

La selección de Uruguay necesita ganarle a España.

La selección uruguaya y un difícil partido contra España

En la tercera fecha del Mundial la selección de Uruguay deberá enfrentar a España el próximo viernes 26 de junio desde las 21 en el Estadio AKRON, en Guadalajara.

Paralelamente, Cabo Verde hará lo propio con Arabia Saudita en el NRG Stadium, en Houston.

Se trata de un partido muy complicado teniendo en cuenta que el Grupo H está siendo liderado por España con 4 puntos, Uruguay y Cabo Verde tienen 2 mientras que último está Arabia Saudita con 1, aunque también tienen posibilidades de clasificar.