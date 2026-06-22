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Expulsaron del estadio a un hincha argentino por chicanear a los uruguayos tras el empate ante Cabo Verde

La selección de Uruguay está viviendo un momento muy complicado en el Mundial y al borde de la eliminación; para colmo, los cargan

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección de Uruguay quedó al borde de la eliminación.

La Selección de Uruguay quedó al borde de la eliminación.

La selección de Uruguay atraviesa un delicado presente en el Mundial 2026 y todavía no pudo conseguir una victoria, ya que apenas suma dos puntos en sus primeros dos partidos. Esto complica los planes del conjunto dirigido por Marcelo Bielsa teniendo en cuenta que en la tercera fecha deberán enfrentar a España.

Para colmo, como si la situación de por si no fuera lo suficientemente complicada, un argentino dio que hablar en el partido que enfrentó a los uruguayos con Cabo Verde protagonizando un momento insólito.

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La Selección de Uruguay volvió a empatar y el panorama es complicado.

La selección de Uruguay empató y un argentino los cargó en la cancha

A pesar de haberse puesto por encima en el marcador por 2 a 1 minutos antes que finalice el primer tiempo, los dirigidos por Marcelo Bielsa no pudieron soportar los avances de Cabo Verde, quienes empataron el encuentro a los 61.

Allí tomó notoriedad un hincha argentino que se hizo presente en el Hard Rock Stadium. El hombre tenía puesta la mítica camiseta que la Selección argentina y que Lionel Messi utilizaron en 2006 y también tenía en su cabeza una gorra del conjunto nacional.

Según testigos que estaban presentes en el lugar el hombre se burló por el empate conseguido por Cabo Verde y la seguridad del estadio decidió retirarlo del recinto con el objetivo que la situación se calmara.

A su alrededor los uruguayos lo increparon y en las redes sociales el conflicto continuó aunque los usuarios de la red social X (ex Twitter) insistieron en que no se trataba de un hincha argentino.

La selecci&oacute;n de Uruguay necesita ganarle a Espa&ntilde;a.

La selección de Uruguay necesita ganarle a España.

La selección uruguaya y un difícil partido contra España

En la tercera fecha del Mundial la selección de Uruguay deberá enfrentar a España el próximo viernes 26 de junio desde las 21 en el Estadio AKRON, en Guadalajara.

Paralelamente, Cabo Verde hará lo propio con Arabia Saudita en el NRG Stadium, en Houston.

Se trata de un partido muy complicado teniendo en cuenta que el Grupo H está siendo liderado por España con 4 puntos, Uruguay y Cabo Verde tienen 2 mientras que último está Arabia Saudita con 1, aunque también tienen posibilidades de clasificar.

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