Una cicatriz bajo tierra: descubrimiento en la Antártida revela la ruptura del continente

Como resultado del trabajo de los científicos, lo que se dejó al descubierto fue más de 30 cuencas en forma de "V" alineadas de norte a sur, siendo formaciones que se entienden desde Bahía Prydz hasta las Montañas Transantárticas y convergen cerca del Polo Sur.

Los análisis determinaron que esta megaestructura se formó hace unos 100 millones de años debido a un proceso de extensión rotacional de la corteza continental.

Con diferentes métodos, los especialistas llegaron a este descubrimiento.

Dicho en criollo y de otra manera, hay que decir que la corteza terrestre se estiró y se tensionó desde un punto central hasta colapsar. Este fenómeno ocurrió justo antes de la fragmentación de Gondwana, el gigantesco supercontinente que agrupaba a gran parte de las masas terrestres del hemisferio sur.

Un descubrimiento que lo cambia todo

Hasta ahora, la densa capa de hielo oriental había actuado como un escudo impenetrable para comprender la evolución tectónica global. Este descubrimiento no solo llena un vacío crítico en la historia de la geología, sino que demuestra el comportamiento de la estructura de los distintos continentes.

La gigantesca cicatriz bajo tierra de la Antártida es la prueba viviente de que el planeta es un organismo dinámico, cuyas heridas de hace 100 millones de años pueden seguir teniendo influencia en el día a día.