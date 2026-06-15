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Escándalo en el Mundial 2026: una selección echó a su entrenador tras el debut y ya tiene reemplazo

El Mundial 2026 ya se cobró a su primera víctima antes de terminar la primera fecha. El entrenador que sufrió una goleada y fue despedido

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El entrenador no tenía buena relación con los dirigentes.

El entrenador no tenía buena relación con los dirigentes.

El Mundial 2026 acaba de comenzar y ya entregó el primer gran cimbronazo de la competencia. En un hecho prácticamente inédito para la historia de los mundiales, una selección participante decidió despedir de forma fulminante a su entrenador luego de sufrir una goleada.

La contundente determinación fue tomada por la Federación Tunecina de Fútbol, que resolvió desplazar de su cargo al francés Sabri Lamouchi. La drástica medida se ejecutó pocas horas después de que la Selección de Túnez sufriera una durísima e inapelable goleada por 5-1 ante Suecia en el partido inaugural del Grupo F.

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T&uacute;nez se qued&oacute; sin entrenador en pleno Mundial.

Túnez se quedó sin entrenador en pleno Mundial.

Túnez echó a su entrenador en pleno Mundial 2026

Aunque la abultada derrota ante el conjunto escandinavo en el Estadio de Monterrey fue el detonante definitivo, la relación entre el entrenador y los directivos de Túnez ya venía desgastada.

Según informan, el ambiente dentro de la delegación africana era de extrema tensión debido a los malos resultados previos, incluyendo una preocupante caída por 5-0 frente a Bélgica en el último amistoso de preparación.

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La goleada sufrida ante Suecia fue la gota que revals&oacute; el vaso.&nbsp;

La goleada sufrida ante Suecia fue la gota que revalsó el vaso.

El colapso defensivo mostrado en el debut mundialista colmó la paciencia de los dirigentes, quienes consideraron que el ciclo del entrenador estaba completamente terminado. De esta manera, el estratega francés se convirtió en la primera víctima de los bancos de suplentes en el torneo.

El reemplazante es un viejo conocido

Lejos de tomarse tiempo para evaluar opciones, la federación de Túnez se movió a contrarreloj y anunció de inmediato a su nuevo entrenador. El elegido para asumir el fierro caliente es Mondher Kebaier, un viejo conocido de la casa que ya dirigió a las Águilas de Cartago entre 2019 y 2022.

Si el conjunto tunecino quiere mantener vivas sus chances de clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026, estará obligado a sumar puntos el próximo sábado 20 de junio, cuando se enfrente a la siempre complicada selección de Japón.

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