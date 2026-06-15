Escándalo en el Mundial 2026: una selección echó a su entrenador tras el debut y ya tiene reemplazo

Según informan, el ambiente dentro de la delegación africana era de extrema tensión debido a los malos resultados previos, incluyendo una preocupante caída por 5-0 frente a Bélgica en el último amistoso de preparación.

suecia 1 La goleada sufrida ante Suecia fue la gota que revalsó el vaso.

El colapso defensivo mostrado en el debut mundialista colmó la paciencia de los dirigentes, quienes consideraron que el ciclo del entrenador estaba completamente terminado. De esta manera, el estratega francés se convirtió en la primera víctima de los bancos de suplentes en el torneo.

El reemplazante es un viejo conocido

Lejos de tomarse tiempo para evaluar opciones, la federación de Túnez se movió a contrarreloj y anunció de inmediato a su nuevo entrenador. El elegido para asumir el fierro caliente es Mondher Kebaier, un viejo conocido de la casa que ya dirigió a las Águilas de Cartago entre 2019 y 2022.

Si el conjunto tunecino quiere mantener vivas sus chances de clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026, estará obligado a sumar puntos el próximo sábado 20 de junio, cuando se enfrente a la siempre complicada selección de Japón.