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El otro lado de Lionel Messi

El Mundial 2026 no es uno más para Lionel Messi, y no precisamente por lo deportivo: ¿qué pasa en la cabeza del 10?

Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO
Por Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO [email protected]
Messi, conmovido tras su primer gol.

Messi, conmovido tras su primer gol.

Hay un Lionel Messi extraterrestre que dejó de ser asombro. Los 20 años en la cima del mundo lo ubican en un pedestal, que, a esta altura, ya parece cotidiano. Esa rutina de lo extraordinario no nos pertenece, pero casi, porque todos los argentinos futboleros sentimos al astro un poco nuestro.

Y ahora que las hurras se aproximan, es imposible no activar la nostalgia y acompañarlo en la parte final de un túnel que siempre tuvo luz. El tema es que hay un lado que no se ve en las redes sociales, ni en los compactos de sus goles, ni en la velocidad de sus gambetas.

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Messi suele agradecer al cielo después de cada festejo de gol, en memoria de su abuela.

Messi suele agradecer al cielo después de cada festejo de gol, en memoria de su abuela.

En pleno Arrowhead, el estadio donde debutó la Selección argentina, asoma un cardumen de personas. Hay alboroto, policías que empujan abriendo camino y celulares que intentan capturar el momento.

En el medio de esa maraña de gente viene Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, con sus hijos y otros cercanos. No hay ni un segundo de paz, todo es caos, mientras intentan llegar a la camioneta que los sacará del estadio.

Embed - Antonela Roccuzzo y sus hijos en el Mundial 2026

Eso también es el mundo Lionel Messi, una sensación de asfixia permanente porque todos quieren algo de él o de su entorno. No hay paz, sacando recintos recontra restringidos a los que su familia se acostumbró de tanto trajinar el éxito.

Por eso Messi se emociona en pleno campo de juego luego de su primer gol a Argelia. Detrás de esas lágrimas contenidas hay un motivo que tiene que ver con un delicado momento personal, vinculado a la salud de su padre y que este jueves generó fake news en las redes.

Messi y una situación que cualquier mortal quisiera descargar

El tema es que en esa vida de Truman show permanente, Lionel Messi tuvo que tragarse una situación que cualquier mortal quisiera descargar. Pero no, porque todo en su mundo se magnifica, todo se viraliza, todo se pisotea. Es vivir con la ventana abierta del cuarto todo el tiempo, algo que tras 20 años ya debe ser insoportable.

Claro que son las reglas del juego y él lo acepta de esa manera. Ser una de las personas más conocidas del planeta tiene sus ángeles y demonios, aunque nosotros creamos que es una vida netamente de paraíso.

Mientras tanto vive y trata de disfrutar, creemos, de su última Copa del Mundo. No hay récord por alcanzar porque los pulverizó a todos. Por eso intenta gozar sin mochila, liviano de equipaje. Mientras el planeta gira a su alrededor.

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