El árbitro argentino Darío Herrera fue protagonista del empate entre Bélgica e Irán: gol anulado y roja

Mehdi Taremi recibió el pase de un compañero tras un tiro libre, giró rápidamente y sacó un zurdazo que Thibaut Courtois no alcanzó a contener.

El golazo de Irán que nos privó el VAR.



El argentino Darío Herrera, tras el llamado del VAR, anuló el tanto por un fino offside. pic.twitter.com/HmS1zIkBss — minutouno (@minutounocom) June 21, 2026

No obstante, el colegiado argentino fue llamado por el VAR y decidió anular el tanto por un fino offside.

Luego, en el minuto 66, expulsó al defensor Nathan Ngoy cuando intentó realizar un pase hacia atrás de manera defectuosa, ante eso intentó cortar al delantero iraní Mehdi Taremi y al ser el último hombre Darío Herrera le mostró la tarjeta roja directa.

[DEPORTES] En un partido muy parejo, Bélgica e Irán empataron 0 a 0 y definirán su clasificación en la última fecha: el árbitro argentino Darío Herrera tuvo una aceptable actuación.pic.twitter.com/bnTfcXzZ2S https://t.co/qHkYWpiSY5 — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 21, 2026

Aunque Bélgica se postulaba como el equipo favorito para quedarse con la victoria no logró salir del empate y sumó su segundo punto en el Mundial en un panorama muy diferente al que esperaban cuando comenzó la cita máxima del fútbol.

Bélgica - Irán empataron sin goles con el arbitraje de Darío Herrera.

Bélgica está inmersa en una fuerte crisis

Por un lado, Bélgica no logró ganar en su debut y empató 1 a 1 con Egipto; por el otro, Jeremy Doku fue baja por enfermedad mientras que en su entorno hay una gran polémica ya que el delantero del Manchester City quiere regresar a Londres para estar presente en el nacimiento de su hijo.

El departamento de prensa del equipo europeo informó que "debido a una enfermedad, Jeremy Doku no formará parte del equipo para nuestro próximo partido contra Irán". Luego aclararon que se trata de una dificultad respiratoria que también lo afectó en el primer partido mundialista.

Para colmo, ahora no logró conquistar los tres puntos contra Irán y ahora deberá enfrentar a Nueva Zelanda en el estadio BC Place en Vancouver por la fecha 3 mientras que los árabes harán lo propio con Egipto en el Lumen Field de Seattle.