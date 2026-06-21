El árbitro argentino Darío Herrera fue protagonista del empate entre Bélgica e Irán: gol anulado y roja

Darío Herrera siempre es considerado para partidos de gran calibre destacandose tanto en el torneo argentino como en la Copa Libertadores, Sudamericana y en la Liga Profesional Saudí; y ahora tuvo su momento más soñado ya que debutó en un Mundial.
Darío Herrera tuvo su debut mundialista en el partido entre Bélgica e Irán por la fecha 2 del Grupo G que finalizó empatado sin goles
Darío Herrera siempre es considerado para partidos de gran calibre destacandose tanto en el torneo argentino como en la Copa Libertadores, Sudamericana y en la Liga Profesional Saudí; y ahora tuvo su momento más soñado ya que debutó en un Mundial.
El árbitro argentino fue designado para dirigir Bélgica- Irán en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, en un duelo donde ambos equipos necesitaban imperiosamente una victoria ya que habían empatado en la fecha 1.
Darío Herrera fue protagonista del partido en dos situaciones que marcaron el destino del encuentro. En el primer tiempo, a los 24 minutos, Irán realizó una jugada preparada que terminó en un golazo.
Mehdi Taremi recibió el pase de un compañero tras un tiro libre, giró rápidamente y sacó un zurdazo que Thibaut Courtois no alcanzó a contener.
No obstante, el colegiado argentino fue llamado por el VAR y decidió anular el tanto por un fino offside.
Luego, en el minuto 66, expulsó al defensor Nathan Ngoy cuando intentó realizar un pase hacia atrás de manera defectuosa, ante eso intentó cortar al delantero iraní Mehdi Taremi y al ser el último hombre Darío Herrera le mostró la tarjeta roja directa.
Aunque Bélgica se postulaba como el equipo favorito para quedarse con la victoria no logró salir del empate y sumó su segundo punto en el Mundial en un panorama muy diferente al que esperaban cuando comenzó la cita máxima del fútbol.
Por un lado, Bélgica no logró ganar en su debut y empató 1 a 1 con Egipto; por el otro, Jeremy Doku fue baja por enfermedad mientras que en su entorno hay una gran polémica ya que el delantero del Manchester City quiere regresar a Londres para estar presente en el nacimiento de su hijo.
El departamento de prensa del equipo europeo informó que "debido a una enfermedad, Jeremy Doku no formará parte del equipo para nuestro próximo partido contra Irán". Luego aclararon que se trata de una dificultad respiratoria que también lo afectó en el primer partido mundialista.
Para colmo, ahora no logró conquistar los tres puntos contra Irán y ahora deberá enfrentar a Nueva Zelanda en el estadio BC Place en Vancouver por la fecha 3 mientras que los árabes harán lo propio con Egipto en el Lumen Field de Seattle.