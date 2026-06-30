Cody Gakpo hizo el gol más conmovedor del Mundial 2026, pero Marruecos eliminó por penales a Países Bajos

El tanto del delantero del Liverpool llegó en un partido en el que Marruecos había sido más, dispuso de las mejores situaciones de gol e incluso dominaba con claridad a Países Bajos hasta que llegó el gol.

Con el 1 a 0 parecía que estaba todo definido hasta que a los 91' Issa Diop marcó el 1 a 1 y llevó la definición al tiempo extra donde otra vez los africanos tuvieron la oportunidades más claras de llegar al gol.

Una definición por penales infartante

Al mantenerse el 1 a 1 durante los 30' de alargue, el pase a octavos se definió en los penales donde Koopmeiners convirtió, El Aynaoui estrelló su remate en el travesaño, el disparo de Kluivert pegó en el palo, Rahimi empató (Verbruggen atajó pero la pelota le pegó en el pie y se metió), Weghorst marcó el 2 a 1, Talbi hizo el 2 a 2, Timber remató desviado, el tiro de Hakimi dio en el palo, Bono atajó el remate de Summerville y Salibari sentenció el 3 a 2 definitivo.

Marruecos sigue adelante en el Mundial 2026

Países Bajos no pierde un partido en mundiales desde la final de Sudáfrica 2010 ante España, acumulando 16 encuentros, pero esta vez quedó afuera en los penales al igual que en Brasil 2014 y Qatar 2022 cuando fue eliminado por Argentina (en Rusia 2018 no participó).

Finalmente, Marruecos jugará en octavos de final con Canadá, el sábado 4 de julio a las 14 hora argentina, en Houston.