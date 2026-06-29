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Los partidos de este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026

Con 3 partidos continuará este martes la disputa de los 16avos de final del Mundial 2026

Por UNO
Ecuador se mide con México.

Ecuador se mide con México.

Con 3 partidos continuará este martes la disputa de los 16avos de final del Mundial 2026 instancia en la que hasta ahora ya se disputaron 4 cruces eliminatorios.

Desde las 14 hora argentina, en Dallas, Costa de Marfil y Noruega definirán el pase a octavos de final para medirse con Brasil que eliminó de manera agónica a Japón.

Dembele es una de las figuras de Francia en el Mundial 2026.

Dembele es una de las figuras de Francia en el Mundial 2026.

A las 18, en Nueva Jersey, Francia irá en busca de dar un paso más cuando enfrente a Suecia en un choque entre equipos europeos cuyo ganador será rival de Paraguay, la sorpresa tras eliminar a Alemania.

Finalmente, a las 22, habrá un choque entre latinoamericanos en el estadio Azteca cuando se enfrenten México y Ecuador, dirigido por el argentino Sebastián Beccacece.

Los 16avos de final del Mundial 2026

  • Sudáfrica 0 - Canadá 1
  • Alemania 1 (3) - Paraguay 1 (4)
  • Países Bajos vs. Marruecos - Lunes 29 de junio - 22hs (Estadio Monterrey)
  • Brasil 2 - Japón 1
  • Francia vs. Suecia - Martes 30 de junio - 18hs (New York New Jersey Stadium)
  • Costa de Marfil vs. Noruega - Martes 30 de junio - 14hs (Dallas Stadium)
  • México vs. Ecuador - Martes 30 de junio - 22hs (Estadio Ciudad de México)
  • Inglaterra vs. RD Congo - Miércoles 1 de julio - 13hs (Atlanta Stadium)
  • Estados Unidos vs. Bosnia - Miércoles 1 de julio - 21hs (San Francisco Bay Area Stadium)
  • Bélgica vs. Senegal - Miércoles 1 de julio - 17hs (Seattle Stadium)
  • Portugal vs. Croacia - Jueves 2 de julio - 20hs (Toronto Stadium)
  • España vs. Austria- Jueves 2 de julio - 16hs (Los Ángeles Stadium)
  • Suiza vs. Argelia - Viernes 3 de julio - 00hs (BC Place Vancouver)
  • Argentina vs. Cabo Verde - Viernes 3 de julio - 19hs (Miami Stadium)
  • Colombia vs. Ghana - Viernes 3 de julio - 22.30hs (Kansas City Stadium)
  • Australia vs. Egipto - Viernes 3 de julio - 15hs (Dallas Stadium)

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