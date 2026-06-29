Los partidos de este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026

Desde las 14 hora argentina, en Dallas, Costa de Marfil y Noruega definirán el pase a octavos de final para medirse con Brasil que eliminó de manera agónica a Japón.

Dembele es una de las figuras de Francia en el Mundial 2026.

A las 18, en Nueva Jersey, Francia irá en busca de dar un paso más cuando enfrente a Suecia en un choque entre equipos europeos cuyo ganador será rival de Paraguay, la sorpresa tras eliminar a Alemania.