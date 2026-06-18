Canadá goleó a un Qatar muy flojo y se mantiene invicto en el Mundial 2026

En Vancouver los hinchas locales disfrutaron de una contundente victoria, la primera de su selección en una Copa del Mundo, en la que su equipo dominó de principio a fin y fue infinitamente superior a un rival que terminó con 9 hombres por las expulsiones de Assim Madibo y Homam Ahmed.

david 1 Canadá tiene un pie en los 16avos de final del Mundial 2026.

Cyle Larin abrió el marcador a los 16' y Jonathan David cerró el parcial 3 a 0 con un doblete a los 29' y 48' de la primera parte. Luego, con un pleno dominio canadiense llegaron los tantos de Nathan Saliba, Mohammed Manai, en contra, y el propio David quien completó el segundo triplete del Mundial 2026 después del que hizo Messi ante Argelia.