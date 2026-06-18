Canadá goleó a un Qatar muy flojo y se mantiene invicto en el Mundial 2026

Canadá aplastó por 6 a 0 a un Qatar muy débil y se mantiene invicto en el Mundial 2026 que lo tiene como uno de los anfitriones.
Canadá aplastó a un Qatar muy débil y se mantiene invicto en el Mundial 2026 que lo tiene como uno de los anfitriones.
Canadá aplastó por 6 a 0 a un Qatar muy débil y se mantiene invicto en el Mundial 2026 que lo tiene como uno de los anfitriones.
En Vancouver los hinchas locales disfrutaron de una contundente victoria, la primera de su selección en una Copa del Mundo, en la que su equipo dominó de principio a fin y fue infinitamente superior a un rival que terminó con 9 hombres por las expulsiones de Assim Madibo y Homam Ahmed.
Cyle Larin abrió el marcador a los 16' y Jonathan David cerró el parcial 3 a 0 con un doblete a los 29' y 48' de la primera parte. Luego, con un pleno dominio canadiense llegaron los tantos de Nathan Saliba, Mohammed Manai, en contra, y el propio David quien completó el segundo triplete del Mundial 2026 después del que hizo Messi ante Argelia.
La nota negativa fue la grave lesión de Ismael Kone por una fuerte entrada de un rival.
El resultado deja a Canadá y Suiza prácticamente clasificados y en la cima de las posiciones del Grupo B, ambos con 4 puntos, mientras que Bosnia y Qatar tienen un punto.
El miércoles 24 de junio se definirá el Grupo B con la disputa de dos partidos programados para las 16 hora argentina.
Canadá y Suiza definirán el primer puesto en Vancouver y Qatar con Bosnia en Seattle.