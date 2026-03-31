Bolivia se juega su pasaje al Mundial 2026 en el Repechaje: horario, dónde verlo y formaciones

La ilusión de Bolivia está latente porque tiene por delante una oportunidad que se le viene negando desde hace casi 32 años: está a tan solo 90 minutos de alcanzar la gloria, ya que debe vencer a Irak en una de las finales del Repechaje para conseguir el tan ansiado boleto al Mundial 2026.
La Selección de Bolivia fue capaz de dar vuelta el resultado ante Surinam en las semifinales de la Repesca luego de ir perdiendo desde el minuto 48 por el gol de Liam Van Gelderen. Sin embargo, con una ráfaga de goles logró torcer la historia a su favor gracias a los tantos de Moisés Paniagua y Miguel Terceros, de penal, a los 72 y 79 minutos.
Bolivia vs. Irak: duelo de equipos con pocas experiencias mundialistas
Bolivia ha disputado en total tres Mundiales: Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994; mientras que Irak solo tiene una experiencia en la cita máxima, cuando participó de Copa Mundial de la FIFA México 1986.
El conjunto sudamericano quedó eliminado en sus tres presentaciones en primera ronda. En Uruguay fue invitado al primer Mundial y presentó una curiosidad: los jugadores ingresaron al campo de juego con letras en sus camisetas que formaban la frase "¡Viva Uruguay!", en agradecimiento al gesto de los anfitriones. Allí cayó 4 a 0 ante Yugoslavia y 4 a 0 frente a Brasil, quedando eliminado sin puntos ni goles.
Brasil 1950 se caracterizó por el retiro de varios equipos y el grupo de Bolivia quedó con solo dos selecciones, por lo que se enfrentó a Uruguay y cayó 8 a 0. Finalmente, el conjunto charrúa se quedó con el campeonato al vencer a los locales en el famoso Maracanazo.
En su tercera y última experiencia mundialista participó en Estados Unidos 1994, donde cayó 1 a 0 ante Alemania, empató sin goles con Corea del Sur y perdió 3 a 1 frente a España. De esta manera, logró sumar su primer punto y convertir su único gol en la historia de las Copas del Mundo.
Por su parte, Irak tiene una sola participación y no logró sumar puntos. No obstante, presentó actuaciones destacables: cayó 1 a 0 frente a Paraguay, 2 a 1 contra Bélgica y 1 a 0 ante México.
Bolivia vs. Irak: horario, dónde verlo y formaciones
A partir de las 00 del miércoles comenzará a rodar la pelota para definir cuál de los dos equipos disputará el Mundial 2026, en lo que será la última posibilidad de clasificar a la cita máxima.
La Selección de Bolivia dirigida por Óscar Villegas formaría con: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Enzo Monteiro.
La Selección de Irak, comandada por Graham Arnold, presentará a: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein.
Hora: 00.00
TV: D Sports.
Árbitro: Iván Barton Cisneros (El Salvador).
VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua).
Estadio: BBVA de Monterrey, México.
Quien logre imponerse integrará el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.