Bolivia se juega su pasaje al Mundial 2026 en el Repechaje: horario, dónde verlo y formaciones

El conjunto sudamericano quedó eliminado en sus tres presentaciones en primera ronda. En Uruguay fue invitado al primer Mundial y presentó una curiosidad: los jugadores ingresaron al campo de juego con letras en sus camisetas que formaban la frase "¡Viva Uruguay!", en agradecimiento al gesto de los anfitriones. Allí cayó 4 a 0 ante Yugoslavia y 4 a 0 frente a Brasil, quedando eliminado sin puntos ni goles.

Brasil 1950 se caracterizó por el retiro de varios equipos y el grupo de Bolivia quedó con solo dos selecciones, por lo que se enfrentó a Uruguay y cayó 8 a 0. Finalmente, el conjunto charrúa se quedó con el campeonato al vencer a los locales en el famoso Maracanazo.

En su tercera y última experiencia mundialista participó en Estados Unidos 1994, donde cayó 1 a 0 ante Alemania, empató sin goles con Corea del Sur y perdió 3 a 1 frente a España. De esta manera, logró sumar su primer punto y convertir su único gol en la historia de las Copas del Mundo.

Bolivia - Estados Unidos 1994 La última vez que Bolivia jugó un Mundial fue en 1994.

Por su parte, Irak tiene una sola participación y no logró sumar puntos. No obstante, presentó actuaciones destacables: cayó 1 a 0 frente a Paraguay, 2 a 1 contra Bélgica y 1 a 0 ante México.

Bolivia vs. Irak: horario, dónde verlo y formaciones

A partir de las 00 del miércoles comenzará a rodar la pelota para definir cuál de los dos equipos disputará el Mundial 2026, en lo que será la última posibilidad de clasificar a la cita máxima.

La Selección de Bolivia dirigida por Óscar Villegas formaría con: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Enzo Monteiro.

La Selección de Irak, comandada por Graham Arnold, presentará a: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein.

Hora: 00.00

TV: D Sports.

Árbitro: Iván Barton Cisneros (El Salvador).

VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua).

Estadio: BBVA de Monterrey, México.

Quien logre imponerse integrará el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.