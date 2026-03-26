Bolivia lo dio vuelta ante Surinam y necesita solo un triunfo más para jugar el Mundial 2026

Moisés Paniagua y Miguelito (Miguel Terceros), de penal, a los 72' y 79' marcaron los tantos para el conjunto del altiplano y Liam Van Gelderen había puesto en ventaja a los 48' a Surinam que dejó escapar su última chance de llegar a la cita mundialista.

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El encuentro, jugado ante más de 30.000 espectadores, fue tan parejo como emotivo y mientras Sudamérica quedó a un paso de tener 7 selecciones en la máxima cita futbolística, Bolivia acaricia su primera clasificación a un Mundial desde Estados Unidos 1994.