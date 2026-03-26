Bolivia lo dio vuelta ante Surinam y necesita solo un triunfo más para jugar el Mundial 2026

En Monterrey, México, Bolivia reaccionó justo a tiempo para dar vuelta el resultado y vencer por 2 a 1 a Surinam y dar un paso más hacia el Mundial 2026.
En Monterrey, Bolivia reaccionó justo a tiempo para dar vuelta el resultado, vencer a Surinam y dar un paso más hacia el Mundial 2026.
En Monterrey, México, Bolivia reaccionó justo a tiempo para dar vuelta el resultado y vencer por 2 a 1 a Surinam y dar un paso más hacia el Mundial 2026.
Moisés Paniagua y Miguelito (Miguel Terceros), de penal, a los 72' y 79' marcaron los tantos para el conjunto del altiplano y Liam Van Gelderen había puesto en ventaja a los 48' a Surinam que dejó escapar su última chance de llegar a la cita mundialista.
El encuentro, jugado ante más de 30.000 espectadores, fue tan parejo como emotivo y mientras Sudamérica quedó a un paso de tener 7 selecciones en la máxima cita futbolística, Bolivia acaricia su primera clasificación a un Mundial desde Estados Unidos 1994.
En caso de conseguir la ansiada clasificación, Bolivia disputará un Mundial por cuarta ocasión en su historia. Además de Estados Unidos 1994, también dijo presente en Uruguay 1930 y Brasil 1950, aunque no pudo conseguir ningún triunfo en dichas participaciones.
Bolivia jugará el miércoles 1 de abril (a las 0 hora argentina) ante Irak, en Monterrey, por un lugar en la fase de grupos del Mundial 2026 donde jugará el Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.
La otra plaza disponible la definirán ese mismo día Congo frente al ganador del cruce de este jueves a la medianoche entre Nueva Caledonia y Jamaica.