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Admiración suprema

A los pies del 10: Haaland, Müller y Gallardo se derritieron por Lionel

Lionel Messi debutó en el Mundial con un hat trick causando la ovación de los hinchas y la admiración de figuras consagradas del fútbol

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El mundo está, una vez más, a los pies de Lionel Messi.

El mundo está, una vez más, a los pies de Lionel Messi.

Lionel Messi volvió a hacer historia y se despachó con tres goles en su debut en el Mundial y el mundo futbolero está rendido a sus pies. Fue así que Erling Haaland, Thomas Müller y Marcelo Gallardo, entre otras figuras, no dudaron en expresarse al respecto del categórico rendimiento del 10 Albiceleste.

Mientras Lio convertía un hat-trick, el delantero noruego venía de marcarle dos goles a Irak, el alemán acababa de separarse de su esposa y se proponía disfrutar de la máxima cita del fútbol, en tanto que el ex entrenador de River debutó como comentarista en ESPN.

A los pies de Lionel Messi

Erling Haaland sorprendió al mundo del fútbol cuando en su cuenta de Snapchat se mostró vistiendo una camiseta de Noruega acompañado de un texto tajante: "Messi está demente", junto a una corona que permite entender cómo considera al 10.

Haaland
Haaland volvió a mostrar su admiración por Lionel Messi.

Haaland volvió a mostrar su admiración por Lionel Messi.

Por su lado, Thomas Müller escribió en su cuenta de Instagram: "Este chico...", acompañado de un emoticon de una cabra haciendo referencia a que es el GOAT ("Greatest Of All Time"; "el mejor de todos los tiempos", en español).

Thomas Müller

A Marcelo Gallardo se le desarmó el micrófono por Lionel Messi

Marcelo Gallardo debutó como comentarista deportivo en ESPN y tuvo dos reacciones que fueron capturadas y viralizadas en las redes sociales: en una de ellas el ex entrenador de River desarmó el micrófono al gritar y celebrar el primero de los goles de Lionel Messi.

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Momentos después, cuando terminó el partido y el astro argentino ya había convertido tres goles, Gallardo continuó la línea de Sebastián Vignolo cuando lo compararon con el vino porque el tiempo lo mejora.

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Por su lado, Enzo Fernández declaró entre risas luego del partido: "Está encendida la cabra". Para luego agregar: "Tenemos una unión fenomenal, un grupo fantástico y Lio es uno más de nosotros, lo toma con mucha tranquilidad".

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El mundo, nuevamente, está rendido a los pies de Lionel Messi, quien convirtió su primer hat-trick en un Mundial.

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