A los pies del 10: Haaland, Müller y Gallardo se derritieron por Lionel

Haaland
Haaland volvió a mostrar su admiración por Lionel Messi.
Por su lado, Thomas Müller escribió en su cuenta de Instagram: "Este chico...", acompañado de un emoticon de una cabra haciendo referencia a que es el GOAT ("Greatest Of All Time"; "el mejor de todos los tiempos", en español).
A Marcelo Gallardo se le desarmó el micrófono por Lionel Messi
Marcelo Gallardo debutó como comentarista deportivo en ESPN y tuvo dos reacciones que fueron capturadas y viralizadas en las redes sociales: en una de ellas el ex entrenador de River desarmó el micrófono al gritar y celebrar el primero de los goles de Lionel Messi.
Momentos después, cuando terminó el partido y el astro argentino ya había convertido tres goles, Gallardo continuó la línea de Sebastián Vignolo cuando lo compararon con el vino porque el tiempo lo mejora.
Por su lado, Enzo Fernández declaró entre risas luego del partido: "Está encendida la cabra". Para luego agregar: "Tenemos una unión fenomenal, un grupo fantástico y Lio es uno más de nosotros, lo toma con mucha tranquilidad".
El mundo, nuevamente, está rendido a los pies de Lionel Messi, quien convirtió su primer hat-trick en un Mundial.