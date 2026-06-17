A los pies del 10: Haaland, Müller y Gallardo se derritieron por Lionel

Haaland Haaland volvió a mostrar su admiración por Lionel Messi.

Por su lado, Thomas Müller escribió en su cuenta de Instagram: "Este chico...", acompañado de un emoticon de una cabra haciendo referencia a que es el GOAT ("Greatest Of All Time"; "el mejor de todos los tiempos", en español).

Thomas Müller

A Marcelo Gallardo se le desarmó el micrófono por Lionel Messi

Marcelo Gallardo debutó como comentarista deportivo en ESPN y tuvo dos reacciones que fueron capturadas y viralizadas en las redes sociales: en una de ellas el ex entrenador de River desarmó el micrófono al gritar y celebrar el primero de los goles de Lionel Messi.

Embed Gallardo terminó desarmando el micrófono por festejar el gol de Messi, que encima es el 912. Su sonrisa viendo la repetición una y otra vez me representa, que felicidad da verlo jugar al 10 pic.twitter.com/UEx05lvX2F — SpiderCARP (@SpiderCarp23) June 17, 2026

Momentos después, cuando terminó el partido y el astro argentino ya había convertido tres goles, Gallardo continuó la línea de Sebastián Vignolo cuando lo compararon con el vino porque el tiempo lo mejora.

Embed “messi es como el vino, hay que tomar vino”



gallardo lee twitter, es un grande pic.twitter.com/36BQf8cnMX — nico (@notnicobjs) June 17, 2026

Por su lado, Enzo Fernández declaró entre risas luego del partido: "Está encendida la cabra". Para luego agregar: "Tenemos una unión fenomenal, un grupo fantástico y Lio es uno más de nosotros, lo toma con mucha tranquilidad".

Embed "ESTÁ ENCENDIDA LA CABRA"



Enzo Fernández y su tremendo ELOGIO para LIONEL MESSI después del hat-trick que marcó en el debut de la SELECCIÓN ARGENTINA ante Argelia.



️ "Se divierte mucho en el día a día. Leo es uno más de nosotros y tenemos un grupo fenomenal", declaró el… pic.twitter.com/j0nUX4qyET — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 17, 2026

El mundo, nuevamente, está rendido a los pies de Lionel Messi, quien convirtió su primer hat-trick en un Mundial.