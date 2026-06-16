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Marcelo Gallardo pensó que estaba invitado a un asado en la casa del Kun, pero lo pusieron a trabajar

En lugar de fichar con un equipo de fútbol, Marcelo Gallardo firmó contrato para trabajar durante el Mundial en un canal de transmisiones deportivas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Marcelo Gallardo lanzó comentarios imperdibles en el programa del Kun.

Marcelo Gallardo lanzó comentarios imperdibles en el programa del Kun.

Desde su salida de River Plate, Marcelo Gallardo mantuvo un perfil bajo y casi no tuvo apariciones públicas. Sin embargo, sorprendió al firmar contrato con ESPN para asumir un rol completamente diferente al habitual: el de comentarista deportivo. De esta manera, el ex entrenador del Millonario será parte de la cobertura del Mundial.

Su debut se producirá en el partido de la Selección argentina frente a Argelia, donde acompañará a Carlos Tevez en la transmisión encabezada por Sebastián Vignolo. En este contexto, cuando desde la señal deportiva lo invitaron a la casa del Kun Agüero, Gallardo creyó que se trataba de una simple reunión para compartir un asado. Sin embargo, la convocatoria estaba muy lejos de eso.

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La &uacute;ltima experiencia de Marcelo Gallardo como DT fue en River.

La última experiencia de Marcelo Gallardo como DT fue en River.

Marcelo Gallardo pensó que estaba invitado a un asado en la casa del Kun, pero lo pusieron a trabajar

En la casa del Kun Agüero se reunieron, además de Marcelo Gallardo, Sebastián Vignolo, Carlos Tevez, Falcao, Oscar Ruggeri y Ezequiel Lavezzi donde hablaron de fútbol y compartieron diferentes puntos de vista sobre el Mundial.

No obstante, uno de los momentos más llamativos fue cuando el ex entrenador de River manifestó dirigiéndose al Kun: "Es raro estar en tu mundo, eh. Cuando me dijeron tenés que ir a la casa del Kun Agüero yo pensé que íbamos a comer un asado y terminamos acá con ocho cámaras y vos agarrando el micrófono. Estoy en tu mundo".

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El máximo ganador en la historia del Millonario agregó: "Ni un agua vi". Carlos Tevez, en la misma sintonía, se sumó: "Ni una galletita de agua", pero el Kun trajo tranquilidad mientras guiñaba un ojo: "Asado a la estaca". Por su lado, Falcao, otro ídolo del equipo de Núñez preguntó si estaban en vivo, desatando la risa de los presentes.

Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo record&oacute; a su padre.

Marcelo Gallardo recordó a su padre.

Gallardo contó una anécdota con su padre sobre las presiones que reciben los jugadores infantiles

Marcelo Gallardo recordó a su padre expresando que "tenía una relación muy cercana con él" y se refirió a una anécdota compartida cuando entrenaba en las infantiles: "Mi papá era mi entrenador en el baby y un día me dio una indicación medio fuerte. Me cagó a pedos por algo y yo me paré, lo miré y le dije: ‘Me decís una más y no juego más al fútbol’".

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"Y nunca más me dijo nada; me daba indicaciones pero ninguna fuera de lugar. Yo tenía 10 u 11 años", relató el ex entrenador de River.

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