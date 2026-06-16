Marcelo Gallardo pensó que estaba invitado a un asado en la casa del Kun, pero lo pusieron a trabajar

No obstante, uno de los momentos más llamativos fue cuando el ex entrenador de River manifestó dirigiéndose al Kun: "Es raro estar en tu mundo, eh. Cuando me dijeron tenés que ir a la casa del Kun Agüero yo pensé que íbamos a comer un asado y terminamos acá con ocho cámaras y vos agarrando el micrófono. Estoy en tu mundo".

Embed Gallardo contando que cuando le dijeron de ir a la casa de Agüero él esperaba ir a un asado y se encontró con 8 cámaras para el programa



Encima Tévez tira que está cagado de hambre y Falcao no sabía si estaban en vivo. Nadie quería estar en vivo, solo querían comer jajajajsjaja pic.twitter.com/xMo3NgKrrO — SpiderCARP (@SpiderCarp23) June 15, 2026

El máximo ganador en la historia del Millonario agregó: "Ni un agua vi". Carlos Tevez, en la misma sintonía, se sumó: "Ni una galletita de agua", pero el Kun trajo tranquilidad mientras guiñaba un ojo: "Asado a la estaca". Por su lado, Falcao, otro ídolo del equipo de Núñez preguntó si estaban en vivo, desatando la risa de los presentes.

Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo recordó a su padre.

Gallardo contó una anécdota con su padre sobre las presiones que reciben los jugadores infantiles

Marcelo Gallardo recordó a su padre expresando que "tenía una relación muy cercana con él" y se refirió a una anécdota compartida cuando entrenaba en las infantiles: "Mi papá era mi entrenador en el baby y un día me dio una indicación medio fuerte. Me cagó a pedos por algo y yo me paré, lo miré y le dije: ‘Me decís una más y no juego más al fútbol’".

Embed "ME DECÍS UNA MÁS Y NO JUEGO MÁS AL FÚTBOL" La increíble anécdota del Marcelo Gallardo de 10 años con su papá.



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"Y nunca más me dijo nada; me daba indicaciones pero ninguna fuera de lugar. Yo tenía 10 u 11 años", relató el ex entrenador de River.