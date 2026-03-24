Repechaje al Mundial 2026: se definen los últimos clasificados

Los equipos ya clasificados tendrán la oportunidad de probar alineaciones y alternativas de juego en la fecha FIFA, mientras que 22 conjuntos nacionales serán parte de un mini torneo que brindará la clasificación a seis equipos para la cita máxima.

Conmebol ya tiene a seis selecciones confirmadas, pero ahora los ojos están depositados en Bolivia, quienes se pueden convertir en el séptimo equipo en conseguir su pasaje si vence a Surinam y luego a Irak.