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Repechaje al Mundial 2026: se definen los últimos clasificados

Los últimos cupos para el Mundial 2026 se definen con un nuevo formato del Repechaje con torneos cortos y vibrantes

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
22 equipos van en búsqueda del pasaje al próximo Mundial.

22 equipos van en búsqueda del pasaje al próximo Mundial.

Antes el Repechaje consistía en un partido entre selecciones de diferentes confederaciones; ahora la FIFA creó el concepto de Repesca, una serie de torneos cortos que deberá disputar Bolivia e Italia, entre otros, y que definirán qué equipos obtendrán su boleto para la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Los equipos ya clasificados tendrán la oportunidad de probar alineaciones y alternativas de juego en la fecha FIFA, mientras que 22 conjuntos nacionales serán parte de un mini torneo que brindará la clasificación a seis equipos para la cita máxima.

Conmebol ya tiene a seis selecciones confirmadas, pero ahora los ojos están depositados en Bolivia, quienes se pueden convertir en el séptimo equipo en conseguir su pasaje si vence a Surinam y luego a Irak.

Selección de Bolivia
Bolivia buscará ganar el mini torneo para ser parte del Mundial 2026.

Bolivia buscará ganar el mini torneo para ser parte del Mundial 2026.

Repechaje al Mundial 2026: la Repesca Internacional

La Repesca Internacional cuenta con 6 selecciones divididas en dos mini torneos que comienzan en semifinales (los horarios son de Argentina).

  • Bolivia vs. Surinam:
    • ¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 20 en Monterrey.
    • La selección ganadora enfrentará a Irak.
    • ¿Cuándo?: martes 31 de marzo a las 00 en Monterrey.
      • Quien resulte vencedor integrará el Grupo I del Mundial y enfrentará a Francia, Senegal y Noruega.
  • Nueva Caledonia vs. Jamaica:
    • ¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 23 en Guadalajara.
    • La selección ganadora enfrentará a RD del Congo.
    • ¿Cuándo?: martes 31 de marzo a las 18 en Guadalajara.
      • Quien resulte vencedor integrará el Grupo K del Mundial y enfrentará a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

De los seis equipos que participarán de la Repesca Internacional solo dos llegarán al próximo Mundial.

Selección de Italia
La selección de Italia busca volver a disputar un Mundial después de su participación en 2018.

La selección de Italia busca volver a disputar un Mundial después de su participación en 2018.

Repechajes para el Mundial 2026: la Repesca UEFA

La Repesca UEFA presenta a 16 selecciones divididas en cuatro mini torneos que comienzan en semifinales (los horarios son de Argentina):

Llave A

  • Italia vs. Irlanda del Norte:
    • ¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Stadio di Bergamo (Italia).
  • Gales vs. Bosnia y Herzegovina:
    • ¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Cardiff City Stadium (Gales).
  • Los ganadores se enfrentarán en Gales o en Bosnia y Herzegovina (dependiendo qué equipo avance).
    • ¿Cuándo?: martes 31 de marzo.
      • El vencedor integrará el Grupo B del Mundial 2026 y enfrentará a Canadá, Qatar y Suiza.

Llave B

  • Ucrania vs. Suecia:
    • ¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Estadio Ciutat de València (Valencia, España).
  • Polonia vs. Albania:
    • ¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Estadio Nacional de Varsovia (Polonia).
  • Los ganadores se enfrentan en Ucrania o Suecia, dependiendo quien consiga la victoria.
    • ¿Cuándo?: martes 31 de marzo.
      • El vencedor integrará el Grupo F del Mundial 2026 y enfrentará a Países Bajos, Japón y Túnez.

Llave C

  • Turquía vs. Rumania:
    • ¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 14 en el Tupras Stadium (Estambul, Turquía).
  • Eslovaquia vs. Kosovo:
    • ¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Tehelné pole (Eslovaquia).
  • Los ganadores se enfrentarán en Eslovaquia o Kosovo, dependiendo quién gane.
    • ¿Cuándo?: martes 31 de marzo.
      • El vencedor integrará el Grupo D del Mundial y enfrentará a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Llave D

  • Dinamarca vs. Madedonia del Norte:
    • ¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Parken Stadium de (Copenhague, Dinamarca).
  • República Checa vs. Irlanda:
    • ¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Fortuna Arena (Praga, República Checa).
  • Los ganadores se enfrentarán en República Checa o Irlanda, dependiendo quién gane.
    • ¿Cuándo?: martes 31 de marzo.
      • El vencedor integrará el Grupo A del Mundial y enfrentará a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

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