Repechaje al Mundial 2026: se definen los últimos clasificados

Antes el Repechaje consistía en un partido entre selecciones de diferentes confederaciones; ahora la FIFA creó el concepto de Repesca, una serie de torneos cortos que deberá disputar Bolivia e Italia, entre otros, y que definirán qué equipos obtendrán su boleto para la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Conmebol ya tiene a seis selecciones confirmadas, pero ahora los ojos están depositados en Bolivia, quienes se pueden convertir en el séptimo equipo en conseguir su pasaje si vence a Surinam y luego a Irak.
Repechaje al Mundial 2026: la Repesca Internacional
La Repesca Internacional cuenta con 6 selecciones divididas en dos mini torneos que comienzan en semifinales (los horarios son de Argentina).
Bolivia vs. Surinam:
¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 20 en Monterrey.
La selección ganadora enfrentará a Irak.
¿Cuándo?: martes 31 de marzo a las 00 en Monterrey.
Quien resulte vencedor integrará el Grupo I del Mundial y enfrentará a Francia, Senegal y Noruega.
Nueva Caledonia vs. Jamaica:
¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 23 en Guadalajara.
La selección ganadora enfrentará a RD del Congo.
¿Cuándo?: martes 31 de marzo a las 18 en Guadalajara.
Quien resulte vencedor integrará el Grupo K del Mundial y enfrentará a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
De los seis equipos que participarán de la Repesca Internacional solo dos llegarán al próximo Mundial.
Repechajes para el Mundial 2026: la Repesca UEFA
La Repesca UEFA presenta a 16 selecciones divididas en cuatro mini torneos que comienzan en semifinales (los horarios son de Argentina):
Llave A
Italia vs. Irlanda del Norte:
¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Stadio di Bergamo (Italia).
Gales vs. Bosnia y Herzegovina:
¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Cardiff City Stadium (Gales).
Los ganadores se enfrentarán en Gales o en Bosnia y Herzegovina (dependiendo qué equipo avance).
¿Cuándo?: martes 31 de marzo.
El vencedor integrará el Grupo B del Mundial 2026 y enfrentará a Canadá, Qatar y Suiza.
Llave B
Ucrania vs. Suecia:
¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Estadio Ciutat de València (Valencia, España).
Polonia vs. Albania:
¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Estadio Nacional de Varsovia (Polonia).
Los ganadores se enfrentan en Ucrania o Suecia, dependiendo quien consiga la victoria.
¿Cuándo?: martes 31 de marzo.
El vencedor integrará el Grupo F del Mundial 2026 y enfrentará a Países Bajos, Japón y Túnez.
Llave C
Turquía vs. Rumania:
¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 14 en el Tupras Stadium (Estambul, Turquía).
Eslovaquia vs. Kosovo:
¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Tehelné pole (Eslovaquia).
Los ganadores se enfrentarán en Eslovaquia o Kosovo, dependiendo quién gane.
¿Cuándo?: martes 31 de marzo.
El vencedor integrará el Grupo D del Mundial y enfrentará a Estados Unidos, Paraguay y Australia.
Llave D
Dinamarca vs. Madedonia del Norte:
¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Parken Stadium de (Copenhague, Dinamarca).
República Checa vs. Irlanda:
¿Cuándo?: jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Fortuna Arena (Praga, República Checa).
Los ganadores se enfrentarán en República Checa o Irlanda, dependiendo quién gane.
¿Cuándo?: martes 31 de marzo.
El vencedor integrará el Grupo A del Mundial y enfrentará a México, Sudáfrica y Corea del Sur.