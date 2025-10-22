Omar Asad vs Caruso Lombardi: el mendocino que originó la histórica pelea

"Cuando Omar Asad se da vuelta yo lo dije casi sin pensar, hasta medio inocente. Para qué, prendió la mecha y arrancó todo. Recuerdo que el profe me codeó y me dice 'Ufff, la que armaste", recuerda el periodista mendocino de aquél momento top.

De ahí, historia conocida, las que captaron las cámaras de TV: un Omar Asad sacado haciéndole señas a Ricardo Caruso Lombardi y viceversa, una pelea que quedó inmortalizada y se repite hasta hoy en cuanto reels lo recuerda en las redes. Al tiempo, ya con los dos en otros equipos (Omar Asad en San Lorenzo y Ricardo Caruso Lombardi en Quilmes) ambos se dieron un abrazo e hicieron las pases.

Omar Asad y Godoy Cruz no descansan

Luego de la primera práctica al frente de Godoy Cruz, ahora el nuevo cuerpo técnico quiere aprovechar el máximo del tiempo posible hasta la gran final contra San Martín de San Juan. Por eso, el plantel entrenará por la mañana en Coquimbito y luego lo hará en doble turno el jueves. Por la tarde está previsto que hable por primera vez el nuevo entrenador en conferencia de prensa.