Omar Asad vs Caruso Lombardi: el mendocino que originó la histórica pelea

La vuelta de Omar Asad revivió uno de los cruces más recordados de entrenadores del fútbol argentino que tiene a un mendocino como causante de la hecatombe.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Omar Asad vs Caruso Lombardi, un cruce histórico.

Un 12 de Abril del 2010 se vieron las caras Godoy Cruz-Tigre por el torneo local, un partido poco recordado por el resultado pero que quedó en la historia de las peleas más fuertes del fútbol argentino moderno: Omar Asad vs Ricardo Caruso Lombardi, un cruce que quedó para el recuerdo.

El encuentro iba rumbo a su final, con un lapidario 6 a 2 en favor del Tomba con triplete de Salinas más los gritos de Sigali, Dutari y Vega. Godoy Cruz se subía a lo más alto de la tabla de posiciones y se alejaba del descenso aunque todo quedó opacado por la trifulca que terminó en un fuerte cruce entre ambos entrenadores.

Omar Asad reaccionó ante un pelotazo que llegó del banco de Tigre.

A Omar Asad le pasó muy cerca un pelotazo que llegó del banco de suplentes de Tigre y automáticamente se volteó para preguntar quién fue. Ahí estaba Juan Suraci, por entonces jefe de prensa de Godoy Cruz, quien le marcó a Ricardo Caruso Lombardi como el agresor: "Hoy lo cuento porque ya prescribió", dice el periodista mendocino entre risas.

"Cuando Omar Asad se da vuelta yo lo dije casi sin pensar, hasta medio inocente. Para qué, prendió la mecha y arrancó todo. Recuerdo que el profe me codeó y me dice 'Ufff, la que armaste", recuerda el periodista mendocino de aquél momento top.

De ahí, historia conocida, las que captaron las cámaras de TV: un Omar Asad sacado haciéndole señas a Ricardo Caruso Lombardi y viceversa, una pelea que quedó inmortalizada y se repite hasta hoy en cuanto reels lo recuerda en las redes. Al tiempo, ya con los dos en otros equipos (Omar Asad en San Lorenzo y Ricardo Caruso Lombardi en Quilmes) ambos se dieron un abrazo e hicieron las pases.

Omar Asad y Godoy Cruz no descansan

Luego de la primera práctica al frente de Godoy Cruz, ahora el nuevo cuerpo técnico quiere aprovechar el máximo del tiempo posible hasta la gran final contra San Martín de San Juan. Por eso, el plantel entrenará por la mañana en Coquimbito y luego lo hará en doble turno el jueves. Por la tarde está previsto que hable por primera vez el nuevo entrenador en conferencia de prensa.

