La voz de los hinchas de Godoy Cruz y la campaña del equipo en la Primera Nacional

Los hinchas de Godoy Cruz volvieron al Feliciano Gambarte para el partido ante Acassuso válido por la 8va fecha del Torneo de la Primera Nacional.
Godoy Cruz volvió al estadio Feliciano Gambarte en el encuentro ante Acassuso y los hinchas valoraron la campaña del equipo dirigido por Mariano Toedtli
Los hinchas de Godoy Cruz volvieron al Feliciano Gambarte para el partido ante Acassuso válido por la 8va fecha del Torneo de la Primera Nacional.
El último partido en el renovado estadio tombino fue la victoria por 2 a 1 ante Ferro, el 14 de marzo. Allí rompió la mala racha en condición de local gracias a los goles de Vicente Poggi y Nahuel Ulariaga.
Tras este encuentro Godoy Cruz tuvo dos partidos de visitante ante Chaco For Ever (1-1) y el festejado triunfo ante Deportivo Maipú en el Malvinas (1-0) que no solo ayudó a que el equipo escale en las posiciones sino que puso mucho más contentos a los hinchas con una campaña invicta de 4 empates y dos victorias.
Mariano Toedtli ya no es tan cuestionado como DT y aunque todavía falta recorrer un largo camino hay mucha ilusión entre los hinchas bodegueros por alcanzar el ascenso.
Luis Moreno, socio ex combatiente de Malvinas, y Argentino Cecilio Rosales fueron homenajeados en la previa del partido ante Acassuso en el Feliciano Gambarte.
Los dos recibieron una camiseta de Godoy Cruz de manos del vicepresidente Mariano Buenanueva y se vivió un momento emotivo cuando se entonaron las estrofas del Himno Nacional.
Pedro Cazorla, DT de Godoy Cruz flamante campeón del fútbol femenino de la Liga Mendocina, llegó al Gambarte con su hijo Felipe y dijo estar: "Contento por el partido el miércoles y siempre acompañando al equipo que es tan importante que le vaya bien".
Respecto de la campaña del Expreso en la Primera Nacional, resumió: "Yo creo que está bien.Estamos terminando de asentarnos, terminando de conocer la categoría y se ha notado una mejoría. Creo que al correr de los partidos, de los minutos, se va a seguir encontrando la forma de resolver los partidos porque, bueno, creo que va a ir cambiando. Nos van a ir analizando y eso va a ir cambiando y creo que es cuestión de rodaje que encontremos el mejor rendimiento".
También estuvieron las chicas con la copa del Torneo Clausura obtenida al vencer por penales a Independiente Rivadavia, en el Malvinas. Durante el entretiempo las chicas dieron la vuelta olímpica y fueron muy aplaudidas.
Godoy Cruz tendrá un mes de abril exigente ya que tras recibir a Acassuso, jugará de visitante frente a San Telmo, dirigido por el mendocino Marcelo Vázquez, el próximo sábado 11 a las 15.30.
Luego, por la fecha 10, recibirá a San Miguel el sábado 18 a las 16.30 y en la fecha 11 visitará a Colón, dirigido por Ezequiel Medrán, el domingo 26 a las 19.