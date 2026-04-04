La voz de los hinchas de Godoy Cruz y la campaña del equipo en la Primera Nacional

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Mariano Toedtli ya no es tan cuestionado como DT y aunque todavía falta recorrer un largo camino hay mucha ilusión entre los hinchas bodegueros por alcanzar el ascenso.

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Homenaje a los caídos y veteranos de Malvinas, en Godoy Cruz

Luis Moreno, socio ex combatiente de Malvinas, y Argentino Cecilio Rosales fueron homenajeados en la previa del partido ante Acassuso en el Feliciano Gambarte.

Los dos recibieron una camiseta de Godoy Cruz de manos del vicepresidente Mariano Buenanueva y se vivió un momento emotivo cuando se entonaron las estrofas del Himno Nacional.

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Teresa y Orlando, un matrimonio bien tombino

Embed - Teresa y Orlando siguen al Tomba en pareja

Postales de los hinchas de Godoy Cruz en el Gambarte

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Pedro Cazorla, DT campeón del fútbol femenino, en el Gambarte

Pedro Cazorla, DT de Godoy Cruz flamante campeón del fútbol femenino de la Liga Mendocina, llegó al Gambarte con su hijo Felipe y dijo estar: "Contento por el partido el miércoles y siempre acompañando al equipo que es tan importante que le vaya bien".

Embed - Pedro Cazorla, DT del femenino de Godoy Cruz

Respecto de la campaña del Expreso en la Primera Nacional, resumió: "Yo creo que está bien.Estamos terminando de asentarnos, terminando de conocer la categoría y se ha notado una mejoría. Creo que al correr de los partidos, de los minutos, se va a seguir encontrando la forma de resolver los partidos porque, bueno, creo que va a ir cambiando. Nos van a ir analizando y eso va a ir cambiando y creo que es cuestión de rodaje que encontremos el mejor rendimiento".

cazorla 1 Pedro Cazorla dirige al fútbol femenino de Godoy Cruz, flamante campeón de la Liga, y llegó al Gambarte con su hijo Felipe.

También estuvieron las chicas con la copa del Torneo Clausura obtenida al vencer por penales a Independiente Rivadavia, en el Malvinas. Durante el entretiempo las chicas dieron la vuelta olímpica y fueron muy aplaudidas.

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La opinión de los hinchas sobre la campaña de Godoy Cruz

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La agenda cargada de Godoy Cruz en el mes abril

Godoy Cruz tendrá un mes de abril exigente ya que tras recibir a Acassuso, jugará de visitante frente a San Telmo, dirigido por el mendocino Marcelo Vázquez, el próximo sábado 11 a las 15.30.

Luego, por la fecha 10, recibirá a San Miguel el sábado 18 a las 16.30 y en la fecha 11 visitará a Colón, dirigido por Ezequiel Medrán, el domingo 26 a las 19.