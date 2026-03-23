La agenda de la Selección argentina antes del amistoso con Mauritania: llegan los convocados por Scaloni

rodrigo-de-paul.jpg De Paul se sumó a la Albiceleste.

El miércoles en horario a confirmar continuarán con la preparación que se extenderá al jueves, día en el que posteriormente hablará en conferencia de prensa el entrenador campeón del mundo. Estas dos jornadas serán las primeras para Scaloni en esta fecha FIFA con todo el plantel a disposición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035936275291590753&partner=&hide_thread=false "TENGO CONTRATO CON BENFICA Y TERMINA EN JUNIO. VEREMOS"



Nico Otamendi dejó en claro que lo conoce al CHACHO COUDET y... ¿dejó la puerta abierta para su llegada a RIVER?



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Cuándo juega la Selección argentina vs. Mauritania

Además, el entrenador de 47 años dará una conferencia de prensa el jueves, mientras que el viernes será el primer amistoso entre la Selección argentina con Mauritania desde las 20.15 en La Bombonera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2035738736655290602&partner=&hide_thread=false En su llegada al país para disputar la doble fecha FIFA ante Mauritania y Zambia, Exequiel Palacios se refirió a la cancelación de la Finalissima. pic.twitter.com/A2Ve4FxM74 — TyC Sports (@TyCSports) March 22, 2026

El segundo encuentro de la Selección en la fecha FIFA será frente a Zambia, otro rival africano que no accedió a la próxima Copa del Mundo y el mismo se jugará el próximo martes 31 de marzo también a las 20.15.

La venta de entradas para el amistoso de la Selección argentina vs. Mauritania

La venta de entradas para el ensayo pre- mundialista comienza este lunes (23 de marzo), desde las 10, en el sitio web www.deportick.com. El canje se realizará desde el martes (24) y hasta el jueves (26) en boleterías del estadio Tomás A. Ducó del club Huracán de Parque Patricios, de 9 a 15.

Según informó oficialmente la AFA, los tickets tendrán una estructura de precios similar a los últimos partidos de la Selección en el país, con valores diferenciados según la ubicación en el estadio y la demanda esperada.