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La agenda de la Selección argentina antes del amistoso con Mauritania: llegan los convocados por Scaloni

La Selección argentina tiene una agenda cargada durante esta semana, en la que jugará con Mauritania en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Scaloni diagrama la agenda de la Selección argentina de cara a la doble  fecha FIFA.

Lionel Scaloni diagrama la agenda de la Selección argentina de cara a la doble  fecha FIFA.

La Selección argentina tiene un cronograma definido por el DT Lionel Scaloni para esta semana, en la que jugará con el equipo de Mauritania en un amistoso internacional como parte de la preparación para el Mundial 2026. Luego el conjunto nacional se medirá con Zambia.

Tras el arribo este domingo de Exequiel Palacios y Rodrigo De Paul al país, este lunes se sumó a la Seleccción argentina Nicolás Otamendi y llegarán la gran mayoría de los futbolistas que se encuentran en el exterior para ponerse a disposición del Scaloni.

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Exequiel Palacios se sum&oacute; a la Selecci&oacute;n argentina.

Exequiel Palacios se sumó a la Selección argentina.

Este lunes los jugadores tendrán el día libre y recién comenzarán las prácticas el martes por la tarde en el predio Lionel Andrés Messi.

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De Paul se sum&oacute; a la Albiceleste.

De Paul se sumó a la Albiceleste.

El miércoles en horario a confirmar continuarán con la preparación que se extenderá al jueves, día en el que posteriormente hablará en conferencia de prensa el entrenador campeón del mundo. Estas dos jornadas serán las primeras para Scaloni en esta fecha FIFA con todo el plantel a disposición.

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Cuándo juega la Selección argentina vs. Mauritania

Además, el entrenador de 47 años dará una conferencia de prensa el jueves, mientras que el viernes será el primer amistoso entre la Selección argentina con Mauritania desde las 20.15 en La Bombonera.

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El segundo encuentro de la Selección en la fecha FIFA será frente a Zambia, otro rival africano que no accedió a la próxima Copa del Mundo y el mismo se jugará el próximo martes 31 de marzo también a las 20.15.

La venta de entradas para el amistoso de la Selección argentina vs. Mauritania

La venta de entradas para el ensayo pre- mundialista comienza este lunes (23 de marzo), desde las 10, en el sitio web www.deportick.com. El canje se realizará desde el martes (24) y hasta el jueves (26) en boleterías del estadio Tomás A. Ducó del club Huracán de Parque Patricios, de 9 a 15.

Según informó oficialmente la AFA, los tickets tendrán una estructura de precios similar a los últimos partidos de la Selección en el país, con valores diferenciados según la ubicación en el estadio y la demanda esperada.

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