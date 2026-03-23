La agenda de la Selección argentina antes del amistoso con Mauritania: llegan los convocados por Scaloni

Tras el arribo este domingo de Exequiel Palacios y Rodrigo De Paul al país, este lunes se sumó a la Seleccción argentina Nicolás Otamendi y llegarán la gran mayoría de los futbolistas que se encuentran en el exterior para ponerse a disposición del Scaloni.
Este lunes los jugadores tendrán el día libre y recién comenzarán las prácticas el martes por la tarde en el predio Lionel Andrés Messi.
El miércoles en horario a confirmar continuarán con la preparación que se extenderá al jueves, día en el que posteriormente hablará en conferencia de prensa el entrenador campeón del mundo. Estas dos jornadas serán las primeras para Scaloni en esta fecha FIFA con todo el plantel a disposición.
El segundo encuentro de la Selección en la fecha FIFA será frente a Zambia, otro rival africano que no accedió a la próxima Copa del Mundo y el mismo se jugará el próximo martes 31 de marzo también a las 20.15.
La venta de entradas para el amistoso de la Selección argentina vs. Mauritania
La venta de entradas para el ensayo pre- mundialista comienza este lunes (23 de marzo), desde las 10, en el sitio web www.deportick.com. El canje se realizará desde el martes (24) y hasta el jueves (26) en boleterías del estadio Tomás A. Ducó del club Huracán de Parque Patricios, de 9 a 15.
Según informó oficialmente la AFA, los tickets tendrán una estructura de precios similar a los últimos partidos de la Selección en el país, con valores diferenciados según la ubicación en el estadio y la demanda esperada.