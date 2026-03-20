Selección argentina: rival confirmado para el primer amistoso y dos nuevos convocados

Poco a poco, y luego de un sinfín de idas y vueltas, la Selección argentina va armando su nuevo calendario. Tras la suspensión de la Finalissima ante España y del amistoso con Guatemala, la Albiceleste ya conoce al primero de los rivales que enfrentará en la fecha FIFA de marzo.
Durante la jornada de este viernes se conoció que el equipo comandado por Lionel Scaloni enfrentará a Mauritana el viernes 27 de marzo. El duelo se disputará en La Bombonera y a pelota comenzará a rodar a partir de las 20.15.
La Selección argentina y su primer rival confirmado
La suspensión de la Finaissima alteró todo tipo de planes. Lo mismo sucedió con el amistoso que iba a disputarse ante Guatemala, el cual se suspendió por una cuestión reglamentaria (los de Concacaf tienen un amistoso en Italia y las normas prohiben que un seleccionado diga presente en dos continentes en la misma ventana de partidos).
Como consecuencia, AFA tuvo que apretar el acelerador, trabajar a contrarreloj y buscar nuevos adversarios. Así es que se llegó a un acuerdo para jugar con Mauritana.
Tal y como se había estipulado en un principio, al no tener disponible el estadio Monumental, la despedida de la Selección argentina será en La Bombonera.
El próximo viernes, desde las 20.15, el equipo comandado por Lionel Scaloni se verá las caras con Mauritana en la casa del Xeneize.
Se espera que en las próximas horas el ente madre del fútbol argentino confirme cuál será el rival para el segundo amistoso del año. Este será, en el mismo escenario, el martes 31.
Dos nuevos convocados por Lionel Scaloni
Fue un viernes de novedades para la Selección argentina. Luego de que se confirmara este primer amistoso, la cuenta oficial de la Albiceleste dio a conocer los dos nombres que se suman a la convocatoria.
Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli estarán justo al resto de los citados. De esta manera los mecionados jugadores se ilusionan con ganarse un lugar en la consideración del DT de cara a la Copa del Mundo.