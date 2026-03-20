Selección argentina: rival confirmado para el primer amistoso y dos nuevos convocados

La Selección argentina y su primer rival confirmado

La suspensión de la Finaissima alteró todo tipo de planes. Lo mismo sucedió con el amistoso que iba a disputarse ante Guatemala, el cual se suspendió por una cuestión reglamentaria (los de Concacaf tienen un amistoso en Italia y las normas prohiben que un seleccionado diga presente en dos continentes en la misma ventana de partidos).

Como consecuencia, AFA tuvo que apretar el acelerador, trabajar a contrarreloj y buscar nuevos adversarios. Así es que se llegó a un acuerdo para jugar con Mauritana.

Tal y como se había estipulado en un principio, al no tener disponible el estadio Monumental, la despedida de la Selección argentina será en La Bombonera.

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El próximo viernes, desde las 20.15, el equipo comandado por Lionel Scaloni se verá las caras con Mauritana en la casa del Xeneize.

Se espera que en las próximas horas el ente madre del fútbol argentino confirme cuál será el rival para el segundo amistoso del año. Este será, en el mismo escenario, el martes 31.

Dos nuevos convocados por Lionel Scaloni

Fue un viernes de novedades para la Selección argentina. Luego de que se confirmara este primer amistoso, la cuenta oficial de la Albiceleste dio a conocer los dos nombres que se suman a la convocatoria.

Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli estarán justo al resto de los citados. De esta manera los mecionados jugadores se ilusionan con ganarse un lugar en la consideración del DT de cara a la Copa del Mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2035050375498043861&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7 — Selección Argentina (@Argentina) March 20, 2026

Uno por uno, los convocados a la Selección Argentina

Aquí repasamos los nombres elegidos por Lionel Scaloni, quienes buscarán ganarse un lugar en la nómina para el Mundia 2026:

Arqueros

Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores

Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas y Marcos Acuña.

Mediocampistas

Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nicolás Paz y Thiago Almada

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