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Godoy Cruz le gana a Chaco For Ever con un gran gol

Godoy Cruz visita a Chaco For Ever este sábado, por la 6ta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional

Por UNO
Godoy Cruz visita a Chaco For Ever.

Godoy Cruz visita a Chaco For Ever.

Godoy Cruz le gana 1 a 0 a Chaco For Ever en el marco de la 6ª fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.

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A los 19' del primer tiempo Roberto Pino puso el 1 a 0 para los dirigidos por Mariano Toedtli.

Godoy Cruz 1-

En los primeros minutos el arquero Roberto Ramírez salvaba el arco tombino tras el centro desde la izquierda.

El Tomba, que viene de ganarle a Ferro en el Feliciano Gambarte, aguantaba el partido, ya que el local tenía la iniciativa.

Sin embargo, Chaco For Ever no lograba crear peligro en el arco defendido por Ramírez.

Hasta que Pino paró la pelota de pecho antes de llegar al área y de media vuelta metió un golazo.

A los 24' Ulariaga cabecó alto tras culminar una buena jugada en ataque del Expreso.

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