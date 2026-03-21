Godoy Cruz le gana a Chaco For Ever con un gran gol

Godoy Cruz 1-

En los primeros minutos el arquero Roberto Ramírez salvaba el arco tombino tras el centro desde la izquierda.

El Tomba, que viene de ganarle a Ferro en el Feliciano Gambarte, aguantaba el partido, ya que el local tenía la iniciativa.

Sin embargo, Chaco For Ever no lograba crear peligro en el arco defendido por Ramírez.

Hasta que Pino paró la pelota de pecho antes de llegar al área y de media vuelta metió un golazo.

A los 24' Ulariaga cabecó alto tras culminar una buena jugada en ataque del Expreso.