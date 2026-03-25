Cada tramo del canal de 2.000 kilómetros, diseñado para trasladar agua del sur húmedo al norte seco, refleja la magnitud de la planificación y la coordinación que requiere un país como China, donde la gestión del recurso hídrico es crucial para millones de personas.

Canal de Trasvase Sur-Norte

China construye el mega canal de agua más largo del mundo: 2.000 km para llevar agua del sur al norte

Se trata de una construcción estratégica: el Canal de Trasvase Sur-Norte conecta ríos y lagos abundantes con provincias del norte que enfrentan sequías crónicas. La infraestructura no solo transporta agua, sino que sostiene ciudades, cultivos y fábricas que dependen de ella.